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Врач рассказал, сколько украинцев заболеет коронавирусом в июне

STYLERКоронавирус    13.05.2020 - 08:31
Врач рассказал, сколько украинцев заболеет коронавирусом в июне
Врач дал прогноз по COVID-19 на май и июнь (коллаж РБК-Украина)

Инфекционист сообщил, что коронавирус не отступит от Украины летом

Коронавирус не покинет Украину в июне, в этом летнем месяце люди все равно будут заражаться инфекцией. Каждый день мы будем наблюдать 300-400 случаев нового инфицирования. Такой точки зрения придерживается украинский инфекционист Владимир Курпита. По словам медика, это связано с тем, что вирус не погибает при жаркой погоде, а также тем, что в нашей стране им переболело не так много людей, то есть у нас нет естественного иммунитета.

Эксперт считает, что украинцев ждет "длительный марафон" с инфекцией.

"Мы достигли "сглаживания кривой". Она имеет свои положительные последствия, но нам следует настраиваться на длительный марафон, который может продолжаться несколько месяцев. В течение лета постоянно будем иметь стабильное количество новых случаев", - рассказал Курпита "Обозревателю".

Медик сообщил, что вирус имеет две основные характеристики. Первая - это общее количество людей, которых он поразил. Вторая - количество инфицированных за день.

"Количество инфицированных у нас не снижается, ежедневное число зависит от количества проведенного тестирования", - подчеркнул медик.

Курпита напомнил, что за 12 мая зафиксировали 356 больны только потому, что в стране сделали на две тысячи меньше, чем обычно.

Отметим, наибольшее количество зараженных за сутки обнаружено в Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал о том, как вырабатывается коллективный иммунитет.

Теги Новости Украины Коронавирус
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