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Врач назвал неожиданные последствия коронавируса

Пятница 22 января 2021 15:24
Врач назвал неожиданные последствия коронавируса
Врач рассказал о последствиях коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине немного пошел на спад, но все равно остается большое количество людей, болеющих в тяжелой форме. Для них инфекция не проходит бесследно. О последствиях COVID-19 для пациента рассказал кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук.

О проявлениях постковидного синдрома медик сообщил "Фактам".

"Многие пациенты жалуются на слабость, сухой кашель, невысокую (субфебрильную) температуру — 37,2—37,3 градуса. Это проявления так называемого постковидного синдрома. Нередко беспокоит одышка. Она может возникать, если развивается легочная недостаточность или COVID-19 осложнился инфарктом, вирусным миокардитом. Чтобы исключить "сердечную" причину одышки, нужно сделать ЭХО сердца, а в более сложных ситуациях — МРТ. В зависимости от результатов обследования врач назначит препараты", - рассказал Яремчук.

Также доктор рассказал, как справиться с очень частым симптомом после инфекции - одышкой.

"Важно чаще гулять на свежем воздухе, но в темпе, не вызывающем затруднения дыхания. Чтобы быстрее восстановить легочную ткань, "раздышать" легкие, можно в период выздоровления время от времени дышать через трубочку в баночку с водой. Полезно выполнять дыхательную гимнастику, заниматься йогой. Главное, чтобы физическая нагрузка не вызывала одышку", - отметил медик.

Как мы ранее писали, Степанов сделал важное заявление по поводу локдауна после 24 января.

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