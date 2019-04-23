Впервые так много: в Минздраве удивили списком лекарств, за которые не надо платить

Фото: Бесплатные лекарства в Украине (коллаж РБК-Украина)

Государство закупает все больше лекарств от серьезных болезней, требующих длительного лечения

Государство полностью покрывает стоимость лечения ряда серьезных болезней, напоминают в Минздраве. Стоимость покрывается или полностью, или частично.

В госбюджете на 2019-й год на закупки предусмотрели 6,6 миллиардов гривен по 40 направлениям. В Министерстве напомнили, что эта сумма - больше, чем бюджет на закупки в предыдущие годы (5,9 миллиардов гривен).

Лечение каких серьезных болезней оплачивает государство?

Все пациенты с раком крови получают нужные препараты

Прямые контракты и открытые тендеры позволяют эффективно закупать лекарства, уверяют в Минздраве. Это позволило покрыть потребность в двух важных препаратах на 100%.

Бесплатно лечатся пациенты с ВИЧ и туберкулезом

В этом году в Минздраве планируют на 100% покрыть потребность по таким важным направлениям как туберкулез, антиретровирусная терапия, скрининг, детская онкология, ряд редких заболеваний и тому подобное.

Фото: Бесплатные лекарства от серьезных болезней (pixabay.com)

Впервые – бесплатные лекарства при ювенальному ревматоидном артрите

Минздрав совместно с пациентскими организациями расширили возрастные группы пациентов, которые больны врожденными иммунодефицитами и ювенильным ревматоидным артритом. Для них лекарства появятся в доступе бесплатно уже в этом году, причем не только для детей, но и для взрослых. Впервые в Министерстве централизованно закупят нужное лечение для пациентов, которые старше 18 лет.

"Хрустальным детям" закупят протезы

В 2020-м году в Украине будут закупать жизненно необходимые протезы детям с врожденным несовершенным остеогенезом, которых называют "хрустальные дети". Эксперты нашли возможность закупок таких протезов без привлечения дополнительного финансирования.

Ранее у Супрун сообщили, что скоро в Украине станут бесплатными несколько видов УЗИ, важные скрининги, гастроскопия и другие виды диагностики. Несколько простых хирургических вмешательств также будут бесплатными.

Также в Минздраве напомнили, что при остром коронарном инфаркте стенты на 100% обеспечивает государство, поэтому за них не нужно платить.