Эти вещи притягивают в дом болезни и даже смерть

Какие вещи притягивают в дом болезни (фото: freepik)

Некоторые вещи могут нести большую беду в ваш дом

Существует ряд вещей в домашнем обиходе, от которых лучше вовремя избавляться, иначе они могут принести вам горести, болезни, и иногда даже смерть.

Эзотерики перечислили то, от чего стоит немедленно избавиться, если вы хотите, чтобы в вашем доме царила радость, любовь и счастье. Об этом пишет radiotrek.rv.ua

Старые тапочки

Не храните в доме изношенные тапочки, поскольку они способны притягивать негативную энергетику. Не жалейте даже любимые тапочки, если они порвались.

Изношенная одежда

Порванную изношенную одежду также не стоит хранить в доме. Всегда следите за тем, в каком состоянии то, что вы надеваете на тело или обуваете на ноги. Если же вы не носите вещи, выбросьте или отдайте их кому-нибудь.

Треснутая или сколотая посуда

Если посуда с трещинами, дефектами, которые получились в процессе эксплуатации, она будет нарушать энергетику пищи, что вы в нее кладете. Никогда не ешьте из треснутой посуды! Особенно это касается тарелок (чаш), ведь они символизируют семью, а трещины - вероятные проблемы в отношениях.

Вьющиеся растения

Такие растения должны быть только снаружи дома. Они притягивают к себе разные болезни. А вне дома, на стене - они наоборот защищают жилище от негатива.

Камыши, анютины глазки, хвоя

Засушенные, они притягивают несчастье и предвещают болезнь, смерть. Подобные неприятности принесет и ковыль, если украсите им комнату. Он предвещает вдовство.

Не выращивайте в доме анютины глазки. Их традиционно высаживают у могил.

Хвойные ветки актуальны лишь в Новый год. В остальное время держать хвою в доме - не к добру.

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