Без вентиляции и при +32: в Виннице онкобольных детей держат в жутких условиях

В Виннице детей в больнице держат в жутких условиях (Коллаж РБК-Украина)

Главный врач запретил открывать окна и выходить на балкон, а вентиляция не работает

В Виннице больных деток поместили в жуткие условия из-за карантина. В онкогематологическом отделении закрыты все окна, не работает нормально вентиляция, а на улицу маленьких пациентов просто не выпускают.

Родители онкобольных детей рассказали, что в палатах на окна установили специальные заглушки, чтобы их невозможно было открыть. Вентиляционные отверстия в палатах тоже заклеены. В жаркие дни температура в палатах достигает до +32 градусов. Вывести детей на свежий воздух тоже запрещают, из-за карантина.

"Угрожают, что сделают запись в историю болезни о нарушении карантина. Еще нет доступа к свежей питьевой воде. Если надо выйти в аптеку, то можно дать деньги санитарке, и она идет", - рассказала мама маленького Артема в комментарии для ТСН.

В таких жутких условиях находится еще 20 пациентов. У детей из-за жары и духоты начались высыпания на коже. Жаловаться открыто родители боятся, однако о проблеме сообщили в благотворительный фонд "Таблеточки".

"Сейчас существует стандарт 2001 года. Для палат, где находятся дети, новый норматив +22 градуса. Такая температура должна быть обеспечена в палате. Я понимаю, что для больниц это может быть сложно, но не +32", - прокомментировала ситуацию директор департамента БФ "Таблеточки" Юлия Ноговицына.

Главный врач больницы объяснил, что, когда родители обратились к нему с письменным заявлением, он запретил открывать окна. Но признал, что вентиляции в больнице нет.

"Мы работаем с системой вентиляции давно, это важно для онкооотделения. Эта система была установлена у нас в заведении, но, к сожалению, она изначально не работала", - объяснил Василий Панченко.

Он добавил, что предложенные меры направлены на недопущение распространения коронавируса и за 4 месяца вспышки COVID-19 удалось избежать. Запрет выходить на улицу или балкон главврач объясняет рекомендациями Минздрава. Но там официально не прокомментировали, а по телефону отрицают такие рекомендации.

Для сравнения, в подобном отделении во Львовской больнице, пациенты могут пользоваться балконами и там нет ни одного случая заражения. На строгий карантин отправляют только тех, у кого есть подозрение на коронавирус. Детей между курсами лечения даже отпускают домой, а по возвращению проводят тесты на COVID-19.

"Все остальные пациенты должны придерживаться обычного для онкобольного режима - то есть маски, гигиена рук, избегание контактов с инфекционными больными. А выход на балкон, в игровое пространство, в спортзал – сохраняется", - рассказали в Львовском отделении детской онкологии.

В Николаеве детям вместе с родителями разрешают выходить на прогулку и даже выделили для них отдельный лифт во двор.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский инфекционист сделал заявление о том, что больные коронавирусом не заразны.