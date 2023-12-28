Український комік послав Винника, Потапа і Влада Яму на х*й та "розніс" тих, хто не донатить: "Є д******и, а є молодці"

Фіма Константиновський - відомий український комік і телеведучий, який часто організовує збори на потреби ЗСУ та донатить, пройшовся по українських зірках та їхніх діях під час війни.

Про це, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю коміка на YouTube-каналі Розмова.

Український комік розніс зірок та громадян за їхню "благодійність"

Розмова на тему донатів та чесності зірок у їхніх благодійних викидах, з питання ведучого Сергія Лиховиди про те, чи не дратують Фіму “танці з бубном” заради закриття зборів.

"Зараз люди чекають від зборів екшену, бо звикли до інтерактиву. Насправді має вистачати того, що військові вийшли на 5 хвилин з проханням про збір", - каже комік.

Фіма розказав, про те, що в Instagram зараз дуже важко стало збирати кошти на потреби військових і більшість людей вже просто розслабились, бо і війна сприймається не так, як раніше, і важливість донатити також знизилась.

Проте сам він створив канал у Telegram і намагається збирати кошти для ЗСУ та це все ж мало для нього.

"Мені здається, що я роблю замало, я маю робити більше, це все х***я про культурні, економічні фронти. Я, наприклад, не на фронті, тому що мені п****ц, як страшно, але я розумію, що тим, хто там теж страшно. Я намагаюсь робити стільки, щоб мені не було соромно перед тими, хто на фронті", - емоційно висловився Фіма.

Фіма Константиновський та Сергій Лиховида (фото: скриншот)

Ця тема плавно перейшла до того, що Константиновський розповів, як ставиться до тих зірок, які нібито допомагають військовим. У цей список увійшли Потап, Винник, Влад Яма тощо.

"Мені дуже сумно, що у народу коротка пам’ять і я сподіваюсь, що коли приїде Винник в країну, він піде на х*й, коли повернеться Потап, він піде на х*й", - сказав ведучий.

Також він зауважив, що найсмішніше, це коли вони начебто нас розуміють там і поставив у приклад Яму.

"Коли Влад Яма викладає фотографію з “Хто зверху?”, де він висить на якомусь атракціоні й пише - тримаймося. Пішов ти, на х*й, тримаємося. Я дуже сподіваюсь, що оця вся зграя тих, хто виїхав, не повернуться ні в Україну, не на екрани", - зауважив Єфим.

Фіма Константиновський (фото: скриншот)

Також телеведучий торкнувся теми, що багато хто з лідерів думок транслює позицію "Живи для себе".

"Я колись сказав у себе в Instagram, що є д******и, а є молодці зараз, і д******и - це ті, хто не донатять, для них війни не існує. І якщо зараз, для них нічого не зміниться, вони вже точно не стануть молодцями. А молодці, це ті, хто зараз донатить, репостить, вони можуть стати цими д******и, бо вони ж дивляться, що хтось вже все, може і я все?", - сказав Фіма.

Також він додав, що нині багато лідерів думок, які транслюють позицію, “Та п***й, живи, як жив до війни, живи для себе”. І тому комік хоче, щоб люди фільтрували своє Instagram-оточення.