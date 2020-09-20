В Украину возвращается затяжное потепление: появились новые карты погоды

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине принесет длительный период с умеренным, но приятным теплом

Погода в Украине в течение следующей недели будет радовать приятным теплом и отсутствием осадков, а вот ночи будут холодными. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Так, согласно данным Диденко в Facebook, до конца недели в Украине будет тепло, сухо, много солнца. О том, что осень - главная - будут напоминать разве что туманы.

Днем умеренное тепло от +20 до +26 градусов, ночью +5+10, но на Юге температура в ночное время немного выше.

"В Киеве завтра и по неделе будет солнечно. В понедельник в столице +22+23 градуса. В дальнейшем до +25+26 градусов", - пишет Диденко.

А вот синоптики Украинского гидрометцентра увидели на горизонте небольшой дождь на Западе ко второй половине следующей недели. Предварительно, атмосферный фронт зайдет в страну в четверг, 24 сентября.

Погода в Украине с 21 по 24 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, когда в Украине после "молодого" сентябрьского бабьего лета ждать второй и третьей волны потепления.

Также мы писали, что осень и зима в Украине будут аномальными. Синоптики дали подробный прогноз до конца 2020 года.