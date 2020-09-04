Украинцы не верят никому: эпидемиолог объяснил рост заболеваемости COVID-19

В Украине антирекорды по коронавирусу связывают с игнорированием карантина (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Врач назвал причину ежедневных антирекордов по коронавирусу в Украине

В Украине рост заболеваемости коронавирусом в последне время связан с ненадлежащим выполнением гражданами рекомендаций медиков о профилактике заражения или даже просто игнорированием правил карантина.

Подобное отношение людей вызвано недоверием к властям. Такое мнение эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин озвучил в эфире канала "Украина 24".

"После коммуникационных стратегий, которые изначально были направлены на запугивание населения, когда будоражили общество фейковыми инструкциями, люди не верят никому", - заявил он.

Специалист также отметил, что COVID-19 повел себя алогично этим летом, когда ожидалось, что вирус спадет в жаркий период. Однако в Украине сейчас фиксируют антирекорды по коронавирусу чуть ли не ежедневно.

Врач подчеркивает, что "политизацию" вопросов эпидемиологии нужно прекращать, потому что "мнения политиков заводят нас в непонятное русло и отвлекают от эффективных антивирусных мероприятий". Тогда, считает Александрин, и удастся вернуть доверие к властям.

Также он обратил внимание на "проблему" с иммунитетом от коронавируса и заявил, что уже есть доказательства того, что антитела пропадают у переболевших людей через 2-3 месяца.

Эпидемиолог добавил, что согласно выводам специалистов ВОЗ, "коллективный иммунитет" не выработается до тех пор, пока 45-60% населения земного шара не встретится с этим вирусом.

"И я буду развивать эту тему - до тех пор, пока каждый из нас не встретиться с возбудителем... Я думаю, что ближайшие 1,5-2 года COVID-19 не будет отходить. Я надеюсь, что в ближайшее время удастся создать эффективные противовирусные препараты, которые позволят максимально снизить смертность от коронавируса. И тогда, если они будут доступными, это позволит вернуть в нормальное русло жизни большого количества людей", - заявил Александрин.

Видео: Врач объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Украине

Ранее эпидемиолог предупредил о тотальном жестком карантине и заявил, что в Украине придется все закрывать.

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