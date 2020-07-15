На украинском курорте обнаружен COVID-19, но отдыхающие не уезжают

На курорте выявили коронавирус (коллаж РБК-Украина)

В селе Стрелковое обнаружили COVID-19

На курорте в Херсонской области обнаружен коронавирус. Инфекция вспыхнула в село Стрелковое. 10 июля вирус обнаружили у официанта, тест подтвердил наличие COVID-19. Базу отдыха закрыли на карантин.

Как сообщается в сюжете ТСН, во время плановой проверки места отдыха у парня обнаружили коронавирус. Обычно проверяются места, где отдыхает много детей. Официант работал с июня, перед устройством прошел медицинскую проверку.

Сейчас официант в инфекционной больнице, но у него нет никаких симптомов. Пансионат закрыли на карантин 10 июля, но курортники начали разъезжаться спустя пару дней, так как считают, что отдых у них оплачен и добыть нужно до конца.

Отметим, что всем отдыхающим в пансионате были сделаны тесты, коронавирус ни у кого не обнаружили.

"Нам сделали тесты, они негативные, мы не видим причины срываться отсюда", - рассказала одна из отдыхающих женщин.

У базы отдыха свой пляж, он отделен от других. Сами отдыхающие считают, что польза от моря и воздуха огромная.

20 детей с родителями будут оставаться в Стрелковом до 24 июля.

В Стрелковом Херсонской области обнаружен коронавирус

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