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В Украине "спалили" медиков, подделывающих справки о COVID-19

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 08:32
В Украине "спалили" медиков, подделывающих справки о COVID-19 В Украине медики подделывают справки пациентов с коронавирусом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области в одной из больниц вспыхнул скандал. Оказалось, что медики специально подделывают справки больных с коронавирусом, чтобы быстрее выписать их из больницы.

Об этом сообщила известный волонтер Леся Литвинова на своей Facebook-странице.

В документах специально завышают данные о сатурации (насыщении кислородом легких) пациентов.

"Между этими двумя справками час с небольшим. И истерика Koshkina Iryna , которая пыталась объяснить родственникам, что нельзя выписываться с сатурацией 72. Нельзя с сатурацией 72? Да не вопрос. Пациент чудесным образом за час рывком улучшается. Аж до показателей 88-92. Так уже можно? Ну и прекрасно", - написала Литвинова под фото справок.

В Украине &quot;спалили&quot; медиков, подделывающих справки о COVID-19В Украине &quot;спалили&quot; медиков, подделывающих справки о COVID-19В больницах Киевской области врачи подделывают справки (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

В комментариях украинцы возмутились данным фактом.

  • Взять бы Степанова и натыкать лицом в эти справки.
  • Почему врачи выписывают с такой сатурацией? Заранее прошу прощения за то, что не в материале.
  • А шо так мало? Поскупились? Или под обрез под протокол МОЗ? Кстати, начальные 72% - реально или тоже авансом? Сколько там на самом деле?
  • Блин, я лежал в Александровской больнице, у нас за сутки до выписки снимали с пациента маску, и выписывали только тех, у кого через сутки без маски сатурация была не ниже 95.
  • По новостям трубят о победоносии над пандемией. Всех вылечили, красные зоны поснимали.

Как мы ранее писали, во Львовской области женщина продавала поддельные справки о негативном тесте на COVID.

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