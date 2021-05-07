В Украине "спалили" медиков, подделывающих справки о COVID-19
В Киевской области в одной из больниц вспыхнул скандал. Оказалось, что медики специально подделывают справки больных с коронавирусом, чтобы быстрее выписать их из больницы.
Об этом сообщила известный волонтер Леся Литвинова на своей Facebook-странице.
В документах специально завышают данные о сатурации (насыщении кислородом легких) пациентов.
"Между этими двумя справками час с небольшим. И истерика Koshkina Iryna , которая пыталась объяснить родственникам, что нельзя выписываться с сатурацией 72. Нельзя с сатурацией 72? Да не вопрос. Пациент чудесным образом за час рывком улучшается. Аж до показателей 88-92. Так уже можно? Ну и прекрасно", - написала Литвинова под фото справок.
В больницах Киевской области врачи подделывают справки (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)
В комментариях украинцы возмутились данным фактом.
- Взять бы Степанова и натыкать лицом в эти справки.
- Почему врачи выписывают с такой сатурацией? Заранее прошу прощения за то, что не в материале.
- А шо так мало? Поскупились? Или под обрез под протокол МОЗ? Кстати, начальные 72% - реально или тоже авансом? Сколько там на самом деле?
- Блин, я лежал в Александровской больнице, у нас за сутки до выписки снимали с пациента маску, и выписывали только тех, у кого через сутки без маски сатурация была не ниже 95.
- По новостям трубят о победоносии над пандемией. Всех вылечили, красные зоны поснимали.
Как мы ранее писали, во Львовской области женщина продавала поддельные справки о негативном тесте на COVID.