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Учил убегать от пуль: под Тернополем воспитатель издевался над детьми

STYLERЖизнь    25.05.2019 - 22:24
Учил убегать от пуль: под Тернополем воспитатель издевался над детьми
Воспитатель издевался над детьми в лагере под Тернополем (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Воспитатель стрелял по детях в летнем лагере

Воспитатель издевался над детьми в летнем лагере, в котором находились дети участников АТО и жителей прифронтовой зоны. Чтобы наказать нарушителя порядка мужчина заставил ребенка приседать 500 раз и в это время периодически в него стрелял. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Летом благотворительный фонд "Право на шанс" организовал оздоровительный лагерь в селе Кутянка Тернопольской области. В последние дни пребывания в лагере один из подростков устроил "королевскую ночь". Он подпер все двери урнами для мусора. В результате весь мусор разлетелся на территории лагеря.

На следующий день воспитатель, у которого нет педагогического образования, во время утренней зарядки решил наказать нарушителя порядка. Он приказал парню бежать, а сам выстрелил ему в спину из электропневматического автомата, который предназначен для тренировочной любительской стрельбы пластиковыми пулями.

Учил убегать от пуль: под Тернополем воспитатель издевался над детьми

Воспитатель издевался над детьми в лагере под Тернополем (иллюстративное фото: pixabay.com)

После прямого попадания парень скорчился от боли и спрятался за домиком. Но воспитатель сказал ему выйти и стать вместе со всеми в строй. А потом заставил приседать 500 раз. При этом, пока парень приседал, мужчина периодически в него стрелял, вынуждая увеличить темп.

Несмотря на жалобы подростка на сильную физическую боль и просьбу прекратить издевательство, воспитатель командовал не останавливаться. Мальчик чувствовал себя униженным, поскольку это все происходило на глазах у других детей, которые смеялись с него.

На судебном заседании воспитатель признал свою вину частично и оправдывался тем, что подросток мог отказаться от поставленной задачи. Подсудимый утверждал, что стрелял, чтобы научить парня уклонятся от пуль.

По его словам, такие выстрелы он осуществлял по 70% детей, которые находились в лагере, и даже по 12-летних девочках. Он заявил, что эти пули не могут причинить сильную физическую боль.

Действия обвиняемого суд квалифицировал, как издевательство. Мужчина получил пять лет лишения свободы с трехлетним испытательным периодом. Кроме того, осужденный должен заплатить семье мальчика 25 тысяч гривен в качестве моральной компенсации.

Напомним, что в России неадекватная няня убила ребенка из-за личной неприязни.

Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе подростки зверски избили школьника и сняли все на видео.

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