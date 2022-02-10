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Эти три чудо-продукта продлят вашу жизнь минимум на 10 лет

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Четверг 10 февраля 2022 09:34
Эти три чудо-продукта продлят вашу жизнь минимум на 10 лет Фото: Какие продукты продлевают жизнь (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Вопрос долголетия - это тема, волнующая многих людей. Ни для кого не секрет, что правильное питание способствует долголетию. Но есть и определенные продукты, употребление которых может существенно продлить жизнь.

Об этом рассказали ученые из Бергенского университета в Норвегии, сообщается в научном журнале Plos Medicine.

При помощи публичных данных исследователи построили модель для оценки ожидаемой продолжительности жизни на основе некоторых изменений в меню.

Результаты показали, что молодые люди могут прожить на 10 лет дольше, если включат в свой рацион определенные продукты.

К ним относятся:

  • Бобовые.
  • Цельнозерновые продукты.
  • Орехи.

Также к долголетию приводит минимум употребления красного и обработанного мяса.

Внесение изменений в меню у людей в возрасте 60 лет увеличивает продолжительность жизни женщин на 8 лет, а мужчин - на 8,8 года.

У молодых людей в возрасте 20 лет продолжительность жизни увеличивалась более чем на 10 лет.

Чем полезны бобовые

Антиоксидантные свойства веществ, содержащихся в этих продуктах, ускоряют выведение токсинов и также улучшают состояние иммунной системы, повышая сопротивляемость организма инфекциям. Высокая концентрация витаминов и микроэлементов в целом положительно влияет на здоровье и самочувствие.

Чем полезны орехи

Орехи полезны для профилактики анемии, снижения уровня стресса, нормализации артериального давления. Они улучшают здоровье щитовидной железы, помогают усвоению железа, образованию гемоглобина. За счет витаминов и минералов укрепляют костную ткань.

Чем полезны именно цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты эффективно удаляют вредные вещества из организма - соли тяжелых металлов, радиоактивных вещества, ядовитые компоненты, остатки продуктов биологического происхождения - и таким образом увеличивают продолжительность жизни.

Напомним, что академик рассказал, какое питание продлевает жизнь.

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