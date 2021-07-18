"Тело покрылось красными пятнами": пляжи Азовского моря атакуют опасные медузы

На Азовском море продолжается атака медуз, от которых страдают отдыхающие. Так, в Кирилловке тело девочки после купания покрылось красными пятнами - это ожоги, которые остались после контакта с корнеротами.

Что говорят специалисты об атаке медуз, когда море станет чище и что делать, если пострадали - читайте ниже в нашем материале.

Вода напоминает желеобразную массу

Как сообщает сайт "РИА-Мелитополь", девочка купалась в море на пляже Кирилловки, после чего взрослые увидели сильную аллергическую реакцию на ее теле.

"Девочка резвилась в воде, а когда вышла, родные увидели на ее теле красные пятна. Хоть медуз рядом в воде не было, грешат все-таки на них", - говорится в сообщении.

Чтобы помочь ребенку испробовали много разных средств, но аллергическую реакцию удалось убрать не сразу.

Фото: В Кирилловке девочку ужалила медуза (ria-m.tv)

Отдыхающие продолжают жаловаться, что вода на курортах Азовского моря скорее напоминает желеобразную массу.

Откуда в Азовском море берутся корнероты и когда они "уйдут"

Эксперты говорят, что этот тип медуз сюда приносит течение из Черного моря. Дело в том, что из-за засухи в реки Кубань и Дон почти не поступает дождевая вода, поэтому в Азовском море, куда они впадают, снизился уровень солености.

Вместе с тем соленая вода заходит в Азовское из Черного моря и приносит с собой медуз.

"Несколько лет назад уровень солености Азовского моря составлял 8,5-9 промилле, а сейчас вырос в полтора раза - до 16. Это одна из причин увеличения численности черноморских обитателей на Приазовье", - объясняют специалисты.

Такое явление временное - после ближайшего шторма медуз унесет подальше от берега.

Что делать, если ужалила медуза

Хотя ожог от корнерота не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги. Врачи советуют в случае контакта с животным принять антигистаминный препарат.

Врачи советуют промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной - нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.

Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.