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Не все так просто. Нові деталі смерті Меттью Перрі

Понеділок 30 жовтня 2023 20:50
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Не все так просто. Нові деталі смерті Меттью Перрі Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)
Автор: Іванна Пашкевич

Судмедексперти вказують на необхідність додаткового розслідування обставин раптової смерті актора Меттью Перрі, знайденого без ознак життя у себе в джакузі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNN.

Фахівці чекають на результати токсикологічної експертизи

Бюро судмедекспертизи оновило свій онлайн-запис про Перрі у неділю вдень, вказавши причину його смерті як "відкладену".

Не все так просто. Нові деталі смерті Меттью Перрі

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

"У випадках, коли причина смерті не може бути визначена під час розтину, буде видане відкладене свідоцтво до завершення додаткових досліджень", - ідеться у повідомленні керівництва коронера Лос-Анджелеса.

Було проведено розтин, але експерти очікують результатів токсикологічних висновків, щоб визначити причину смерті Перрі.

Не все так просто. Нові деталі смерті Меттью Перрі

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Про це повідомили CNN в офісі судмедексперта. На складання таких звітів можуть піти тижні.

За словами джерела в правоохоронних органах, слідчі планують використати токсикологічні звіти, щоб визначити, чи могли будь-які сторонні речовини сприяти смерті Меттью Перрі.

Не все так просто. Нові деталі смерті Меттью Перрі

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

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