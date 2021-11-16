Топ музеев Украины, на которые не жалко потратить полученную за вакцинацию 1000 гривен

Но эти деньги нельзя будет получить наличными на карту или в руки, они будут своеобразным депозитом на культурные мероприятия. Например, на посещение музеев и туризм.

В Украине скоро начнут поощрять за вакцинацию от коронавируса. Всем привитым двумя дозами дадут по 1000 гривен .

На какие музеи можно потратить эти средства и не разочароваться - читайте в материале Styler ниже.

Музей гуцульской магии

Верховина, Ивано-Франковской области, улица Жабьевский поток

В селе Верховина, на территории комплекса "Водограй Карпат" есть уникальный домик, где по местным легендам раз в год появлялся древний мольфар жил по несколько дней.

В небольшом музее собраны редкостные артефакты, магические знаки, предметы древности Украины. Экскурсия в такое место наполнит легендами, духом Карпат и магией гор.

Фото: Музей Гуцульской магии

Лычаковское кладбище

Львов, ул. Мечникова, 33

Это кладбище появилось в 1786 году и считается одним из самых старейших кладбищ не только в Украине, но и в Европе.

Площадь кладбища занимает более 42 гектаров, на которых находится более 2000 гробниц, 500 скульптур и рельефов. На этом кладбище похоронено много известных украинских деятелей культуры, политиков, борцов за независимость, музыкантов.

Как рассказывают посетители этого кладбища-музея, на территории одновременно бывает жутко и интересно. С ним связано много местных легенд, в том числе и о семействе Дракулы.



Музей украинской свадьбы

Великие Будища Полтавской области, улица Юрия Коненка, 33

Этот музей довольно молодой, его открыли в 2008 году в местном Доме Культуры. И этот музей является единственным в Украине, где собраны все атрибуты настоящей украинской свадьбы.

Тут можно увидеть свадебные рушники, вышиванки и украшения. Также есть предметы быта и свадебные украшения для жилья. Самый ценный экспонат – свадебное платье, которое было создано в начале XX века.

Кстати, в этом музее есть и услуга для новобрачных - можно провести свадьбу по всем древним канонам и обычаям.



"Подземная Одесса"

Одесса, 2-й Розумовский переулок, 3-б

Под Одессой находится самая большая в мире сеть подземных ходов и лабиринтов. Большинство - под микрорайоном Молдаванка, там во время Второй мировой войны прятались контрабандисты и партизаны.

Сейчас у музея есть несколько локаций и разные экскурсии. Записаться можно в самом музее или по телефону 098 452 6518.



Музей костюма и стиля

Киев, Бутышев переулок, 23

Музей костюма и стиля был основан в 2017 году. Он насчитывает около 1200 аутентичных экспонатов 19 века.

Там можно увидеть одежду, обувь, аксессуары, драгоценности и обычные бытовые вещи, которыми пользовались жители Украины. Все экспонаты – от 1830 до 1920 года.



Музей сексуальных культур мира

Харьков, улица Маяковского, 5

Единственный музей в Украине, в котором есть не только архив и экспонаты. Работники музея выполняют еще и образовательную миссию и рассказывают о сексуальной культуре разных стран мира: Рим, Греция, Япония, Китай, Америка, Африка, Индия, европейские страны.

На территорию пускают только совершеннолетних, но для подростков есть специальный зал - там проводят специальные лекции.

Фото: Музей сексуальных культур в Харькове

Музей идей

Львов, улица Валовая, 18а

Художественный музей, который был основан в 1992 году художником Олесем Дзиндрою на территории бывшего монастыря бернардинов. На территории музея собраны экспонаты актуального искусства.

В этом месте создаются и воплощаются в жизнь самые смелые проекты и за многолетнюю историю этого музея было проведено много культурных акций.



Музей Космонавтики

Житомир, улица Дмитриевская, 5

Тут собраны экспонаты, которые расскажут вам об истории космонавтики - настоящие скафандры, части ракет, луноход, настоящая еда в тюбиках.

Можно послушать космическую музыку в креслах на потолке и узнать все новинки о космосе.



Национальный заповедник "Хортица"

Запорожье, остров Хортица, улица Старого Редута, 9

Уникальный музей под открытым небом, где можно почувствовать дух казачества.

Национальный заповедник "Хортица" - это уникальная памятка природы, культуры и истории запорожского казачества.

Хортица – наибольший остров не только на Днепре, а и на всех реках Европы, длиной 12 км, шириной 2,5 км. Его площадь составляет приблизительно 2,5 тыс. га.

По мнению ученых, он был создан более 2 миллионов лет тому назад в результате геологического разлома, который отколол частицу Украинского кристаллического щита.

Фото: Национальный заповедник "Хортица"

Музей трипольской культуры

Легедзино, Черкасской области

Настоящая сокровищница трипольской культуры, где сохранились редкие экспонаты древних времен.

Музей находится под открытым небом и есть возможность не только посмотреть на керамику, оружие и инструменты, а и поучаствовать в раскопках.

Фото: Музей трипольской культуры

Музей Писанки

Коломыя, Ивано-Франковской области, проспект Чорновола, 43Б

Музей можно увидеть издалека - на входе стоит 13-метровая писанка из стекла. Внутри - более 6000 экспонатов с разнообразными рисунками, которые соответствуют разным регионам Украины.

Есть писанки и из других стран - с драгоценными камнями и автографами.



Музей медицины

Киев, улица Богдана Хмельницкого, 37

Музей о развитии медицины, в котором можно увидеть разные приспособления и инструменты, лечебные препараты древности, коллекцию картин на медицинскую тематику.

Особая фишка – квест-комната в бывшем Анатомическом театре. Варианты экскурсий есть разные: индивидуальные, групповые, для школьников и даже моноспектакль.

Фото: Музей медицины

Музей авиации

Киев, улица Медовая, 1

Самый большой историко-технический музей в Украине. Тут есть коллекция из 70 самолетов и вертолетов, которые были выпущены на территории нашей страны.

Коллекцию регулярно пополняют новыми экспонатами. Кроме того, можно посмотреть на двигатели и другую технику, которую используют в авиации.



Музей контрабанды

Одесса, улица Катерининская, 6

Еще один уникальный музей, в котором можно почувствовать шарм Одессы и узнать историю этого города.

Тут представлена коллекция конфиската за последние 200 лет – от сервизов до автомобилей.



Музей миниатюр

Киев, улица Лаврская, 21, корп. 5

Таких музеев в мире всего 2 – в Киеве и в княжестве Андорра. В нем можно увидеть коллекцию самых маленьких предметов в мире – от действующего электромотора размером в 1/20 мм до иллюстрированного Кобзаря размером в 0,6 мм.

Особый экспонат – композиция "Ласточки" в ушке обычной иглы.



Подводный музей

Малин, Житомирская область

Подводный музей находится на территории затопленного карьера Малина, который местное население называет "Лужа". Попасть в музей будет непросто – нужно уметь пользоваться аквалангом и погружаться в воду.

Все экспонаты размещены на глубине 15 метров и среди них елка, мотоцикл и кованый якорь.



А какие ваши любимые музеи в Украине? Расскажите в комментариях к публикации на нашей странице Facebook.