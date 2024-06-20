Роль батька у запобіганні домашньому насильству: реєстрація на онлайн-тренінг від Фонду Ахметова

Запрошуємо до участі у практичному онлайн-тренінгу "Посилення функції батька як профілактика домашнього насильства, емоційного та фізичного насильства в сім’ї", який відбудеться 27 червня 2024 року (четвер) з 14:00 до 16:00 на платформі Teams. Захід організує програма "Рінат Ахметов ‒ Дітям. Сирітству - ні!".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення фонду.

Зареєструватися можна тут: https://forms.gle/EHzotmebWh9Dibph8

Спікеркою тренінгу виступить Лілія Захаріяш — докторка філософії у галузі психології, психоаналітикиня.

Учасники отримають фахові поради та дієві інструменти, які допоможуть побудувати міцні та здорові взаємини з дітьми, що є ключовим аспектом у профілактиці насильства в сім’ї.

Ключові питання, які розглядатимуться під час тренінгу:

— що означає бути батьком; функції батька;

— значення батьківського впливу для психічного здоров’я дитини;

— негативні типи батьків: "провальний", "тоталітарний";

— агресія: що це таке і як справлятися з нею; вправи на контейнування складних почуттів;

— методи відновлення та практичні вправи для профілактики емоційного вигорання.

Захід буде корисний для біологічних батьків, усиновителів, батьків-вихователів ДБСТ, опікунів та прийомних батьків, а також фахівців служб у справах дітей та центрів соціальних служб.

Фонд Ріната Ахметова всі 18 років своєї роботи докладає зусиль до того, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки програмі вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини. Слідкуйте за анонсами подальших тренінгів проєкту: https://akhmetovfoundation.org/s/197e64