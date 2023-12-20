"Психи реально": українофобний актор серіалу "Інтерни" потрапив під кулі

Іван Охлобистін зловив кулю під час чергової поїздки на Донбас та залишився живим і здоровим.

Про те, як це сталося, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -stories доньки актора.

Іван Охлобистін потрапив під кулі

Зірка серіалу "Інтерни", який зіграв головну роль Іван Охлобистін давно та відверто каже про свою ненависть до України, до того ж без всяких очевидних причин. Він допомагає російській армії тим, чим може. Саме тому актор часто буває у Донецьку з гуманітарною місією, яка вбиває український народ.

Днями Охлобистін знову поїхав на Донбас та натрапив на небезпеку. Справа в тому, що актор потрапив під обстріл і в прямому сенсі цього слова,"зловив" кулю, яка не пройшла крізь його бронежилет.

Тож, скандальний актор залишився живим та неушкодженим. Про цю ситуацію розповіла його донька, назвавши своїх батьків психами.

"Мама з татом в черговий раз їздили на Донбас. Відвозили гуманітарну допомогу. Мама поїхала у Ростов за добавкою допомоги, поки тато потрапив під обстріл та зловив кулю, Слава богу, у бронік. Пишаюся неймовірно, психи реально", - пише дочка Охлобистіна.

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Також нижче жінка повідомила, що за цю гуманітарну допомогу відповідають не лише її батьки, а ще й такі фонди, як:

"Фонд допомоги Донбасу"

"Фонд гуманітарних ініціатив Оріон"

"Народний фронт".

Отже, розсекретила назви тих "благодійних" фондів, що підтримують звірства, що спрямоване проти українського народу.

Варто нагадати, що Іван неодноразово різко висловлював свою позицію, тим самим лише посилив свій негативний образ в очах тих, хто раніше вважав його гарною, чемною і талановитою людиною.

