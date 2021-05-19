Пропагандистка Скабеева опозорилась новым фейком про Украину: "на Донбасс идет ЛГБТ-колонна"

Топ-пропагандистка РФ Ольга Скабеева изрекла новый фейк об Украине, мол, Владимир Зеленский по совету американцев решил провести ЛГБТ-парад на Донбассе.

Такое видео теперь гуляет по соцсети Twitter .

По словам пропагандистки Путина, президенту Украины эта идея пришла с подачи американского коллеги Джо Байдена.

"На Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов", - такое заявление с абсолютно серьезным выражением лица сделала Скабеева в эфире центрального канала "Россия 1".

По словам "журналистки", совет организовать ЛГБТ-парад на Донбассе дал Зеленскому "Американский совет по деоккупации".

"Гей-парады врываются на восток Украины и это не шутка... Байден посоветовал провести на Донбассе гомосексуальное шествие. Без агентства США по международному развитию подобная гей-атака, или гей-инициатива на Донбассе была бы невозможна. Теперь американцы дали зеленый свет. На Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов. Неясным остается один момент. Каким местом вперед пойдут все эти ЛГБТ-активисты", - заявила она.

Уберите детей и чувствительных людей от экранов!



Ниже: сенсация р * сийских СМИ (если их можно так назвать) (P.S. Нет) pic.twitter.com/KgB1dUpTGX — KyivPride (@KyivPride) May 17, 2021

Видео: Скабеева отметилась очередным фейком об Украине (twitter.com/KyivPride)