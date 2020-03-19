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Праздник 19 марта: что категорически нельзя делать сегодня, все приметы

STYLERЖизнь    19.03.2020 - 06:22
Праздник 19 марта: что категорически нельзя делать сегодня, все приметы
Праздник 19 марта (Коллаж РБК-Украина)

19 марта православная церковь почитает Константина и его мать Елену

Какой сегодня праздник. 19 марта 2020 года православные христиане отмечают день Обретения честного Креста и гвоздей Святой равноапостольской царицей Еленой в Иерусалиме.

Царица Елена в 326-м году отправилась в Иерусалим, чтобы найти Крест Господень. Она узнала, что Крест зарыт в землю на месте, где построили язычники храм в честь Венеры. По приказу Елены сломали здание и рыли землю – в результате поисков нашли три креста, а рядом с ними дощечку с надписью: "Иисус Назарянин, Царь Иудейский".

Святые Елена и Константин (фото из открытых источников)

Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Иисус, стали возлагать их по очереди на умершего. От двух крестов никакого чуда не произошло. Когда возложили третий крест – умерший воскрес, таким образом узнали Крест Господень.

В этот день люди с особым уважением относятся к воде. Наши предки освящали колодцы и ходили в бани.

Именины сегодня празднуют: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор.

Самые главные приметы 19 марта:

  • Морозная погода – ждите весну и теплое, засушливое лето.
  • Лед тонет в реках – будет неурожайный год.
  • Если в этот день проклюнулись подснежники – можно приступать к посевным работам.
  • Мороз ударил утром – еще 40 дней будет холодная погода.
  • Дятел в лесу стучит – холода уйдут нескоро.
  • Целый день снег – лето будет засушливым.
  • Лед на реках тонет – будет нехороший и неурожайный год.
  • Если увидишь белого зайца – вскоре пойдет снег.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя ругаться и сквернословить.
  • Нельзя употреблять спиртное.
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