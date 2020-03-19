Праздник 19 марта: что категорически нельзя делать сегодня, все приметы

19 марта православная церковь почитает Константина и его мать Елену
Какой сегодня праздник. 19 марта 2020 года православные христиане отмечают день Обретения честного Креста и гвоздей Святой равноапостольской царицей Еленой в Иерусалиме.
Царица Елена в 326-м году отправилась в Иерусалим, чтобы найти Крест Господень. Она узнала, что Крест зарыт в землю на месте, где построили язычники храм в честь Венеры. По приказу Елены сломали здание и рыли землю – в результате поисков нашли три креста, а рядом с ними дощечку с надписью: "Иисус Назарянин, Царь Иудейский".
Святые Елена и Константин (фото из открытых источников)
Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Иисус, стали возлагать их по очереди на умершего. От двух крестов никакого чуда не произошло. Когда возложили третий крест – умерший воскрес, таким образом узнали Крест Господень.
В этот день люди с особым уважением относятся к воде. Наши предки освящали колодцы и ходили в бани.
Именины сегодня празднуют: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор.