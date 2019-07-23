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Пошел гулять с внучкой: под Херсоном произошла страшная трагедия с мужчиной и ребенком

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 17:20
Пошел гулять с внучкой: под Херсоном произошла страшная трагедия с мужчиной и ребенком
ФИллюстративное фото (pixabay.com)

Тело утонувшего мужчины обнаружил местный житель

В Херсонской области произошла страшная трагедия - на одном из водоемов утонул дедушка с маленькой внучкой. Как сообщает издание "Херсон типичный", драма произошла 22 июля приблизительно в 14:59 в селе Краснолюбецкое Великоалександровского района. Один из местных жителей обнаружил труп пожилого мужчины в реке Ингулец.

Оказалось, что утонувший - 67-летний местный житель, пенсионер. Это стало ясно из сводки происшествий за сутки от ГСЧС.

Также сообщается, что сейчас разыскивается 8-летняя девочка, очевидно внучка погибшего пенсионера, которая на реке была вместе с дедушкой. Спасатели подозревают, что ребенок также утонул.Оперативная группа правоохранителей ведут поиски пропавшей девочки.

Пошел гулять с внучкой: под Херсоном произошла страшная трагедия с мужчиной и ребенкомИллюстративное фото: полиция (из открытых источников)

Как сообщалось ранее, с начала 2019 года в водоемах Херсонской области утонули 17 человек, из них двое несовершеннолетних.

Как ранее мы писали, на курорте под Херсоном произошла трагедия - женщина утонула всего в 3 метрах от берега на территории пляжа. В этот момент ее маленький сын сидел один на пляже, и ЧП происходило прямо у ребенка на глазах. 

Как сообщалось ранее, недавно в столице мужчина спас семилетнюю девочку, которая чуть не утонула на озере Тельбин. Киевлянин отдыхал на берегу озера, после чего заметил тонущего ребенка и бросился его спасать.

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