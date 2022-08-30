Порошенко показал уникального робота, который вывозит раненых с поля боя

Пятый президент Петр Порошенко презентовал боевого робота, предназначенного для эвакуации раненых бойцов с поля боя, а также транспортировки боекомплектов и выполнение других военных задач.

"Сегодня мы привезли в Украину оружие будущего. Это уникальный боевой робот, который управляется дистанционно. Это военная машина, которая стоит на вооружении трех армий стран-членов НАТО - Эстонии, Германии и Норвегии. Совместное производство Германии и Эстонии. И сегодня впервые эта боевая техника будущего появилась в Украине. Мы думаем, она сделает мощный вклад для нашей победы", - заявил Порошенко.

Робот способен обеспечивать размещение автоматической 30-ти миллиметровой пушки, и противотанковой системы включительно со Стугной или Джавелином, и разведывательной системы включительно с радаром.

"Но именно этот вариант - эвакуационный. Мы совместно с "Госпитальерами" хотим начать проект "Журавль" в честь погибшего украинского морпеха. Для того чтобы в условиях опасности для врачей - эвакуаторов робот мог подъехать, забрать бойца, привезти за полтора, два или пять километров, чтобы оказать необходимую помощь, когда счет идет на минуты, и спасти жизни", - добавил Порошенко.

Как известно, с 24 февраля структуры Порошенко направили на поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей для фронта и прочее.