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Избитый за российские песни львовянин оказался внуком народного артиста

Новина українською → Львів, Вторник 09 марта 2021 09:59
Избитый за российские песни львовянин оказался внуком народного артиста Во Львове музыканта избили за российские песни (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове в начале марта произошел конфликт между уличным музыкантом и прохожими. Последние попросили его не петь песни на русском языке, ведь это язык агрессора. Однако музыкант, имя которого Максим Витошинский, начал отстаивать право на "свободу творчества", а впоследствии оказалось, что дед парня - известный человек.

Об этом пишет Страна.

По словам артиста в тот вечер он пел на площади, а какая-то пара заказала у него песню Высоцкого про Одессу. Именно из-за ее исполнение и начался конфликт - музыканта попросили прекратить петь на русском языке в центре Львова.

На следующий день к парню, с его слов, "подлетели семеро", которые "начали все крушить". Ситуацию Максим называет провокацией, мол, он часто поет на русском и раньше никто не возмущался.

"Я считаю, что у творчестве нет языка. Я - русскоязычный украинец. А мой дедушка - Роман Зенонович Витошинский, народный артист Украины",
- заявляет музыкант.

Роман Витошинский - уроженец Тернопольской области, был выдающимся украинским оперным певцом (годы жизни 1940 - 2019). Он был солистом Львовского театра оперы и балета, народным артистом Украины стал в 1990 году.

Несмотря на такую позицию в отношении творчества, Максим считает, что ничего противоправного не совершает.

"У меня проукраинская позиция. Я не несу пророссийских месседжей. Но продолжу петь на русском. Потому что все претензии ко мне не имеют законного обоснования", - заявил 20-летний музыкант.

На видео ниже ситуация, с которой и начался конфликт. Его записала и обнародовала активистка Виктория Шевчук, которая попросила Максима Витошинского прекратить петь по-русски в общественном месте.

Posted by Виктория Шевчук on Thursday, March 4, 2021

Конфликт во Львове из-за русской музыки (видео: facebook.com/Вікторія Шевчук)

Напомним, что конфликт между уличными музыкантами и прохожими был обнародован в сети 4 марта.

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