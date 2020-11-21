Платим жизнями: инфекционист жестко раскритиковал карантин в Украине

Карантин в Украине нужно было ужесточить 2 недели назад (коллаж: РБК-Украина)

Врач-инфекционист "прошелся" по ошибкам властей в противоэпидемических мерах

В Украине едва ли не каждый день ставятся рекорды заражаемостью коронавирусом, суточное количество больных уже пересекло черту в 15 тысяч пациентов. В некоторых городах больницы переполнены, врачей и медперсонала не хватает, не говоря уже о кислороде. В сутки из-за осложнений болезни умирает более 200 человек. Врач-инфекционист жестко раскритиковал меры властей в противостоянии эпидемии и рассказал, когда в Украине нужно было вводить полный локдаун.

Врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита поддерживает идею введения полного локдауна в Украине и считает, что ввести локдаун никогда не поздно, однако украинцам приходится платить своими жизнями за оттягивание сроков введения тотального карантина. Об этом медик рассказал в интервью "OBOZREVATEL".

По мнению Курпиты, ввести карантин нужно было еще две недели назад.

"Условно говоря, никогда не поздно. Но здесь вопрос не в том, поздно или не поздно. Это вопрос того, какую цену мы заплатим за такие решения. Например, сегодня умерло более 250 человек. У нас будут умирать по 200 человек в сутки. Посчитайте. Это и станет той ценой, которую мы заплатим. За каждое решение кто-то будет платить - общество, министр, премьер, президент, каждый отдельный человек. Об этом идет речь", - считает врач.

На вопрос о том, снизится ли количество жертв, если в Украине введут локдаун раньше, медик ответил утвердительно. Также врач пояснил, с чем связан резкий рост смертности, который наблюдается в нашей стране сегодня.

"Увеличивается общее количество больных. Продолжительность болезни составляет около 3 недель. В среднем летальные случаи наступают через 14-18 дней. То есть, если вы отмотаете назад от сегодняшнего дня 14-18 дней, вы увидите, что это связано с ростом, когда у нас начали выявлять более 10 тысяч новых больных ежедневно. Это прогнозируемые цифры", - ответил медик.

Также Курпита прокомментировал своевременность введения штрафов за неправильное использование или отсутствие маски на лице.

"Это тоже надо было делать на вчера. Но главный вопрос, чтобы этот закон не стал очередным декоративным документом. Кто будет штрафовать, каким образом штрафовать? У нас есть много очень хороших постановлений, но они сейчас не реализованы", - высказался инфекционист.

Напомним, подробнее о нововведениях можно прочитать в материале РБК-Украина "Штрафы за отсутствие маски в общественных местах: что нужно знать".

Стоит отметить, что ранее Максим Степанов заявил, что Минздрав потребует локдаун в Украине, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных коронавирусом.