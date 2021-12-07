Переход курильщиков на альтернативные способы доставки никотина может минимизировать последствия постковидного синдрома, - врач-хирург

Постковидный синдром - это проблема, о которой средства массовой информации говорят довольно редко. Информационное пространство в Украине и мире насыщено, в первую очередь, течением ковида и его острыми фазами. Однако о тех ситуациях, с которыми наши пациенты сталкиваются уже после болезни, информации очень мало. После выздоровления и получения отрицательного ПЦР-теста пациенты часто остаются наедине со многими проблемами, связанными с ковидом и его последствиями, однако доступной информации на эту тему все еще очень мало", - заявил Симонец.

При этом одним из проявлений постковидного синдрома является развитие у людей болезней, спровоцированных ковидом, лечение которых требует хирургического вмешательства. Сопутствующими же причинами развития таких недугов является вредное производство и курение.

"При постковидном синдроме врачи-хирурги очень часто сталкиваются с двумя основными проблемами - пневмофиброзом и буллезной эмфиземой легких, которые диагностируются у людей на фоне перенесенной коронавирусной болезни. Таким пациентам оказать помощь можно только хирургическим способом, ведь терапевтическими методами эти болезни не лечатся. Естественно, существует целый ряд сопутствующих факторов, которые провоцируют развитие той же буллезной эмфиземы легких, основными из которых являются вредное производство и курение", - добавил хирург.

По мнению Симонца, резкий отказ от таких факторов может оказать негативное влияние на процесс лечения.

"Несмотря на то, что курение является одним из основных факторов, вызывающих развитие этой болезни, таким пациентам я не рекомендую сразу бросать курение. Почему? Потому что резкий отказ от курения неизбежно приводит к обострению бронхита курильщика. Другими словами, у пациента появится большой количество мокроты и мне как врачу понадобится гораздо больше времени и применение дополнительных медицинских методов для диагностики и лечения такого больного.Предусматривая такие проблемы, я сознательно рассказываю своим пациентам об альтернативных методах доставки никотина, одним из наиболее распространенных и доступных из которых является система нагрева табака. Таким образом человек получает ту дозу никотина, к которой привык, однако лишается других продуктов горения и смол, содержащихся в обычной сигарете. И это один из самых оптимальных вариантов уменьшения вреда для таких пациентов", - отметил кандидат медицинских наук.

По словам врача, эффективным способом минимизации последствий постковидного синдрома для пациентов может стать переход на альтернативные способы доставки никотина.

"Наши коллеги из распираторного общества Германии отмечают, что именно то, чем дышит пациент, обуславливает тяжесть или легкость течения постковидного синдрома. Один из их советов - обеспечение чистоты воздуха. На том, что должно быть вокруг. И опять же мы возвращаемся к теме курения. Обычная сигарета, когда курильщик вдыхает огромное количество смол, ухудшающих состояние его дыхательной системы, только усложняет состояние пациента. Если человек имеет серьезную никотиновую зависимость, для таких пациентов нужно искать пути снижения вреда, другие пути доставки этого никотина", - подытожил Симонец.