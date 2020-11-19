Патриарх Филарет увидел в пандемии COVID-19 промысел Божий

Филарет считает, что в пандемии COVID-19 есть Божий промысел (Коллаж РБК-Украина)

Филарет считает, что коронавирус был нужен, чтобы вернуть людей к Богу

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что коронавирус создали люди, а Бог допустил пандемию, чтобы наказать человечество за грехи и обратить к себе.

91-летний Филарет считает, что у COVID-19 "неестественное" происхождение и об этом говорят ученые и исследования. Он заявил в интервью для издания "Українські новини", что "Бог попустил" такое зло, чтобы обратить людей к себе.

"Надо знать, что коронавирус имеет неестественное происхождение, а человеческое происхождение. Так говорят исследования и ученые. То есть, коронавирус придумали люди и выпустили его. Бог попустил. И возникает вопрос, почему бог попустил такое зло, как коронавирус, который захватил собой весь мир? Причем мгновенно. Бог попустил для того, чтобы с одной стороны наказать за различные грехи, а с другой – чтобы обратить людей к себе. Так вот, для того, чтобы обратить людей к себе, господь попускает это, а других наказывает за разные грехи, в том числе и за эти однополые браки. Но грехов много. Ну, например, коррупция – грех? Не меньший, чем однополые браки. Неправда, которая нас окружает, так же. И за это господь и наказывает, чтобы мы обратились к нему", - сказал Филарет.

Он добавил, что болезнь одинаково карает и богатых, и бедных и рассказал историю о человеке, который готов был отдать все средства, чтобы вылечиться.

"Богатые люди накопили огромные средства, а затем один такой деятель заболел, я не буду называть его, и стал лечиться. Он готов был отдать все деньги, чтобы остаться в живых. Но деньги отдал и умер. Вот об этом не нужно забывать", - отметил патриарх.

Напомним, ранее мы писали о том, что Филарет сделал признание о своем сотрудничестве с КГБ.

А также рассказывали о том, что патриарх Филарет перенес коронавирус и выздоровел.