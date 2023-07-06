Без паніки. Сценарії розвитку подій на ЗАЕС і план дій на випадок теракту

Останніми днями українці вкотре стривожилися через імовірну аварію на ЗАЕС. Чутки про підрив ворогом Запорізької атомної електростанції змушують багатьох замислитись над подальшими своїми діями.

Про ситуацію на ЗАЕС, сценарії розвитку подій та план дій на випадок теракту - читайте в матеріалі Styler.

Ситуація на ЗАЕС зараз

Станом на тепер аварії на ЗАЕС немає. Згідно з інформацією Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) енергоблоки станції щонайменше 9 місяців перебувають у стані зупину.

Частина енергоблоків була зупинена після окупації майданчика ЗАЕС, решта - восени минулого року:

один з енергоблоків ЗАЕС перебуває у стані "гарячий зупин"

чотири - у стані "холодний зупин"

ще один - "зупин для перевантаження"

Експерти пояснюють, що при "гарячому зупині", як і при "холодному", стрижні аварійного захисту опущені в активну зону, концентрація борної кислоти в реакторі та першому контурі не дозволить підтримувати ланцюгову реакцію ("стояночна концентрація бору").

Водночас високі тиск і температура у першому контурі забезпечуються шляхом роботи головних циркуляційних насосів, а не за рахунок ланцюгової реакції в ядерному паливі.

Тобто, при усіх перелічених режимах роботи енергоблоків, вони не виробляють електроенергію і в них немає радіоактивного йоду.

Модернізації, спрямовані на запобігання важким аваріям

Запорізька атомна електростанція розташована у степовій зоні біля колишнього берегу Каховського водосховища у Запорізькій області (поруч із містом Енергодар). Вона є найбільшою в Європі й третьою у світі за сукупною потужністю атомною електростанцією та складається з шести атомних енергоблоків по 1 ГВт кожен.

З 2011 року на енергоблоках ЗАЕС було впроваджено модернізації, спрямовані на запобігання важким аваріям.

До них належать, серед іншого, мобільні дизель-генератори та мобільні насосні установки для підживлення парогенераторів, басейнів витримки та бризкальних басейнів.

Застосування цих систем дозволяє запобігати виникненню важких аварій або суттєво збільшити запас часу на виконання дій персоналом для пом’якшення їх наслідків.

Сценарії, за якими можуть розвиватися події на ЗАЕС

Спеціалісти вважають, що негативні варіанти розвитку подій на ЗАЕС можуть відбуватися за двома сценаріями (жоден із них не потребує проведення йодної профілактики).

Аварія з цілою захисною гермооболонкою реактора (контайнментом)

Відомо, що кожний реактор на ЗАЕС розміщений всередині захисної оболонки - так званого контайнменту. Він збудований із залізобетону (товщина стін близько 1 метра), витримує тиск до 5 атмосфер (тиск води на глибині 50 метрів) й температуру не менше 150°С.

Основне призначення контайнменту - утримувати радіоактивні матеріали та продукти радіоактивного розпаду всередині та не давати їм виходити у навколишнє середовище.

ДНТЦ ЯРБ провів оцінку радіаційних наслідків аварії "Повне знеструмлення енергоблока" на майданчику ЗАЕС.

Така ситуація є ідентичною до аварії, пов'язаної із втратою бризкальних басейнів (внаслідок, наприклад, втрати ставка-охолоджувача).

Цей сценарій є найбільш несприятливим щодо розвитку аварії з втратою охолоджуючої води, яка використовується для відведення тепла від ядерного палива в активній зоні реактора та в басейні витримки відпрацьованого ядерного палива.

Під час виконання аналізу, спеціалісти враховували, зокрема, що енергоблок перебуває у стані "гарячого зупину" впродовж 9 місяців (найменший час зупину для всіх енергоблоків ЗАЕС).

Результати моделювання для гіпотетичної аварії з важким пошкодженням активної зони при повному знеструмленні одного енергоблока ЗАЕС (при цілому/щільному контайнменті) вказують, що радіаційні наслідки від аварії в основному обмежуватимуться санітарно-захисною зоною (2,5 км навколо ЗАЕС). Тобто це стосуватиметься здебільшого тільки персоналу ЗАЕС.

За такої ситуації потрібно обмежити перебування людей на відкритому повітрі у межах санітарно-захисної зони. Йодна профілактика не потрібна.

Аварія з відкритим контайнментом (або у випадку його відмови/пошкодження)

Така аварія матиме ширшу географію та гірші наслідки. Територія забруднення залежатиме від конкретного сценарію та метеорологічних умов.

ДНТЦ ЯРБ обіцяє у разі виникнення такої аварії додатково інформувати українців щодо:

рівня викидів

розвитку ситуації на аварійному енергоблоці

прогнозованої зони забруднення

Водночас експерти нагадують, що за навіть за умови настання сценарію аварії з відкритим контайнментом немає причин вживати таблетовані препарати йоду чи його розчини.

Наголошується, що безпідставне вживання пігулок калію йодиду загрожує здоров’ю, а проковтування настоянки йоду, бетадину або розчину Люголя можуть викликати серйозні опіки слизової та отруєння.

Як підготуватися до гіпотетичної радіаційної аварії

Найголовніше правило в умовах імовірної радіаційної аварії - не панікувати та зберігати спокій. До цього питання необхідно підійти з "холодною" головою і тверезим розумом.

Що потрібно зробити насамперед:

заздалегідь подбати про наявність радіоприймача з живленням від батарейок (він може стати єдиним засобом звʼязку в надзвичайній ситуації)

запастися бутильованою водою й зробити запас продуктів (щоб вистачило на кілька днів)

мати напоготові тривожну валізу

План дій на випадок аварії

У разі радіаційної аварії на АЕС надійде сповіщення про надзвичайну ситуацію.

Крок 1

Почувши сигнал тривоги, необхідно негайно увімкнути радіо, телевізор або інтернет та прослухати це повідомлення.

Нагадаємо, що довіряти можна лише перевіреній інформації від офіційних органів влади: ДСНС, Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ, Укргідрометцентра, місцевих органів управління, військових адміністрацій, поліції.

Крок 2

Одягнути респіратор або ватно-марлеву пов’язку. Якщо їх немає, прикрити ніс і рот рушником, хусткою або шарфом.

Крок 3

Не залишатися на відкритому повітрі. Якщо ви перебуваєте на вулиці, необхідно негайно зайти у приміщення або ж знайти найближче укриття чи підвал.

Крок 4

Закрити та заблокувати всі вікна, двері та вентиляційні отвори у приміщенні. Не можна підходити до них без нагальної потреби. Необхідно вимкнути також кондиціонери та обігрівачі.

Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі, тому треба триматися якнайдалі від стін і даху.

Крок 5

Якщо ви прийшли з вулиці, необхідно зняти верхній шар одягу й помістити його у пластиковий пакет або герметичний контейнер.

Це може усунути до 90% радіоактивного забруднення й зменшить час, впродовж якого ви перебуватимете під впливом радіації.

Крок 6

У випадку аварії на АЕС безпечними до вживання будуть лише:

бутильована вода

їжа в герметичних контейнерах (банках, пляшках, коробках)

їжа, яка перебувала в холодильнику або морозильній камері

Вживати їжу з саду, городу або ту, що перебувала на вулиці, а також користуватися водопровідною водою можна буде лише після офіційного повідомлення, що це безпечно.

Крок 7

Важливо дотримуватися правил особистої гігієни.

Необхідно протирати вологою ганчіркою або чистим рушником харчові контейнери, столи та посуд.

Не забувайте і про своїх домашніх улюбленців - протріть миски й килимки.

Використані ганчірки покладіть у пакет чи пластикову коробку, яка герметично закривається.

Крок 8

Потрібно уважно стежити за подальшими повідомленнями від офіційних органів влади. Вони сповістять про подальші дії, потребу в евакуації та правила безпеки.