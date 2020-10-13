Как отличить кашель при коронавирусе и простуде: простые советы

Кашель при коронавирусе сухой (фото: freepic.com)

Эксперты рассказали, как отличить кашель при коронавирусе от обычной простуды

Эксперты рассказали, как отличить кашель при коронавирусе и простуде в первые дни появления симптомов. Многие медики уверены, что в начале болезни можно определить, какого рода кашель. Если у вас сухой и "лающий" кашель - это скорее всего COVID-19. Если же при кашле у вас выделяется мокрота и слизь - это признаки простуды. Об этом написали в издании ETimes.

Специалисты отмечают, что кашель от COVID часто вызывает одышку и присутствует вместе с другими симптомами, включая высокую температуру и очень сильную слабость.

Однако в некоторых случаях стойкий сухой кашель может быть единственным признаком инфекции.

В издании напоминают, что если ваш кашель длится более четырех дней, а также наблюдаются другие симптомы в виде температуры и усталости - вам следует немедленно обратиться к врачу.

Напомним, что первым существенным отличием гриппа и коронавируса является то, что симптомы гриппа появляются очень стремительно и быстро. В случае с COVID-19 вначале вы можете почувствовать легкое недомогание и слабость, а уже через время ощутите на себе новые симптомы.

Как мы писали ранее, больных COVID-19 харьковчан уже размещают в коридорах больницы.

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