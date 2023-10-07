Омолоджують шкіру та сприяють росту волосся: дієтолог назвала продукти, які повинні бути у раціоні

Жодний орган не працює окремо, а складається в єдину, злагоджену систему. Тому, те, як людина виглядає та її шкіра, залежить від того, які продукти вона їсть.

Які продукти прискорюють старіння

Експерт розповіла, що площа поверхні шкіри сягає 2-2,5 кв. метра.

Те, який вигляд ми маємо на сьогодні, на 20% залежить від генетики, а на 80% від способу життя. Тому важливу роль відіграє харчування.

Глікація - це такий процес, коли глюкоза необоротно зв'язується з білками, позбавляючи їх природних властивостей, роблячи їх нефункціонуючими.

"Тут яскравим прикладом може послужити колаген, який є найпоширенішим білком в організмі - основним білком у шкірі, кістках, хрящах, сухожиллях, зубах і серцево-судинній системі" - йдеться у повідомленні.

Тому саме глікація і є причиною появи зморшок на шкірі, веде до розвитку атеросклерозу, катаракти, деменції та безлічі інших захворювань. До того ж підвищене споживання швидких вуглеводів (солодощів, газованих напоїв, випічки, фруктових соків) посилює цей процес.

Важливо виключити такі продукти з раціону та мінімізувати вживання сильно засмажених або запечених до скоринки страв.

"Коли ми смажимо м'ясо на грилі, воно темніє, стає коричневим, бо формуються ці самі продукти глікації (білки зшиваються високою температурою). Коли ми його їмо, все одно, що смажимо себе зсередини", - додала Ольга Малліані.

Що додати в раціон

Дієтолог назвала список продуктів, які повинні бути в раціоні, щоб скористатися їхніми потенційними косметичними та омолоджувальними властивостями. До того ж варто знати, які вітаміни і мікроелементи необхідні для підтримки здоров'я шкіри, волосся та нігтів. У список входять:

Фрукти та овочі - багаті на вітаміни, антиоксиданти та клітковину. Вони допомагають захистити шкіру від пошкоджень і сприяють молодому кольору обличчя. Серед лідерів - ягоди, шпинат, капуста і морква

- багаті на вітаміни, антиоксиданти та клітковину. Вони допомагають захистити шкіру від пошкоджень і сприяють молодому кольору обличчя. Серед лідерів - ягоди, шпинат, капуста і морква Вітамін С - допомагає виробляти колаген. Цитрусові, полуниця, ківі та болгарський перець багаті на вітамін

- допомагає виробляти колаген. Цитрусові, полуниця, ківі та болгарський перець багаті на вітамін Риба - омега-3 жирні кислоти. Підтримують здоров'я, зволоження шкіри, зменшують запалення і запобігають сухості нігтів

- омега-3 жирні кислоти. Підтримують здоров'я, зволоження шкіри, зменшують запалення і запобігають сухості нігтів Горіхи та насіння - мигдаль, волоські горіхи, насіння льону та насіння чіа містять багато корисних жирів, вітамінів і мінералів

- мигдаль, волоські горіхи, насіння льону та насіння чіа містять багато корисних жирів, вітамінів і мінералів Біотин (вітамін В7) - необхідний для росту та загального здоров'я волосся, зміцнює нігті та запобігає їх ламкості. Міститься в яйцях, горіхах, солодкій картоплі та шпинаті

(вітамін В7) - необхідний для росту та загального здоров'я волосся, зміцнює нігті та запобігає їх ламкості. Міститься в яйцях, горіхах, солодкій картоплі та шпинаті Субпродукти - містять цинк, коензим Q10, вітамін В12 та селен. Продукти, які багаті цинком - насіння гарбуза, устриці та краби, яловичина та свинина, запечені боби та кеш'ю

- містять цинк, коензим Q10, вітамін В12 та селен. Продукти, які багаті цинком - насіння гарбуза, устриці та краби, яловичина та свинина, запечені боби та кеш'ю Нежирний білок - курка, індичка, тофу і бобові. Вони допомагають побудувати і відновити тканини, в тому числі шкіру. Білок забезпечує будівельний матеріал і для міцних нігтів

- курка, індичка, тофу і бобові. Вони допомагають побудувати і відновити тканини, в тому числі шкіру. Білок забезпечує будівельний матеріал і для міцних нігтів Кремній - основа здорового волосся. Він є необхідним компонентом для синтезу колагену, стимулює мікроциркуляцію шкіри голови і допомагає корінню волосся вбирати поживні речовини з крові. Міститься у вівсі, житі, ячмені, бананах, полуниці та авокадо, зелених бобах, сочевиці, родзинках і горіхах

- основа здорового волосся. Він є необхідним компонентом для синтезу колагену, стимулює мікроциркуляцію шкіри голови і допомагає корінню волосся вбирати поживні речовини з крові. Міститься у вівсі, житі, ячмені, бананах, полуниці та авокадо, зелених бобах, сочевиці, родзинках і горіхах Цільнозернові продукти - віддавайте перевагу цільним злакам, таким як коричневий рис, кіноа та овес, які містять необхідні поживні речовини та клітковину

- віддавайте перевагу цільним злакам, таким як коричневий рис, кіноа та овес, які містять необхідні поживні речовини та клітковину Вода - для збереження молодості шкіри важливо пити воду. Щоб з'ясувати необхідну кількість для вас - множимо 30 мілілітрів води на кілограм маси тіла.

- для збереження молодості шкіри важливо пити воду. Щоб з'ясувати необхідну кількість для вас - множимо 30 мілілітрів води на кілограм маси тіла. Зелений чай - містить антиоксиданти, які допомагають захистити шкіру від пошкоджень і зменшити ознаки старіння

- містить антиоксиданти, які допомагають захистити шкіру від пошкоджень і зменшити ознаки старіння Оливкова олія - використовуйте олію першого віджиму в кулінарії та як заправку для салатів. Вона багата на корисні жири та антиоксиданти

- використовуйте олію першого віджиму в кулінарії та як заправку для салатів. Вона багата на корисні жири та антиоксиданти Чорний шоколад - темний шоколад з високим вмістом какао (70% або більше) багатий на антиоксиданти і може мати позитивний вплив на здоров'я шкіри

- темний шоколад з високим вмістом какао (70% або більше) багатий на антиоксиданти і може мати позитивний вплив на здоров'я шкіри Кісткові‌ та м'ясо-кісткові‌ бульйони - з курки цілком з хрящами, кістками (джерело колагену типу II) варимо 12 годин, або з яловичини трав'яної відгодівлі з кісткою - 24 години. Це джерело колагену I та III, глюкозаміну, хондроїтину, а також амінокислот гліцину та проліну

Дієтолог зазначила, що хотілося б, щоб усі ці корисні продукти засвоювалися організмом належним чином, а за це відповідає здоров'я шлунково-кишкового тракту, багато в чому стан кишкового мікробіому.

А корисні бактерії люблять клітковину, тому варто їсти овочі, фрукти, ягоди, крупи, злаки, бобові, горіхи та насіння. Не забувайте також додавати до свого раціону квашену капусту та солоні огірки.

"Важливо пам'ятати, що краса і молодість є суб'єктивними і можуть відрізнятися від людини до людини. Прийняття своєї індивідуальності та вжиття заходів, спрямованих на загальне благополуччя, може допомогти вам виглядати і почуватися якнайкраще в будь-якому віці", - розповіла Ольга Малліані.