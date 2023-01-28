В Одесі знайшли мертвим новонародженого у занедбаній будівлі: спливли шокуючі деталі

В Одесі у занедбаній будівлі знайшли новонародженого без ознак життя. Як виявилося, його там покинула власна мати, яка сказала, що малюк уже був мертвий.

Про цей кричущий випадок розповіли в поліції Одеської області.

Подробиці НП

Тіло малюка знайшли 25 січня у занедбаній будівлі міста. Поліцейські направили тіло немовляти на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті та взялися за пошуки породіллі.

Виявилось, що дитину залишила 34-річна уродженка Кіровоградської області без постійного проживання. Через два дні її розшукали в Одесі на вулиці Сегедській, куди вона переїхала після кількох днів перебування у селищі Хлібодарське.

Малюка знайшли в покинутій будівлі (фото: od.npu.gov.ua)

Чому мати покинула сина?

Жінка зізналася, що 10 січня народила дитину (хлопчика) у занедбаній споруді, де тимчасово проживала зі своїм співмешканцем, але оскільки малюк нібито не виявляв ознак життя, то залишила його, не подумавши про наслідки.

На облік у зв'язку із вагітністю вона не ставала. Також вона вже має трьох старших дітей, які через відсутність житла з нею не проживають.

Жінка вже має трьох дітей, які з нею не живуть (фото: od.npu.gov.ua)

Наразі поліцейські проводять із жінкою процесуальні заходи, і триває слідство.