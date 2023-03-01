Небезпечна банда труїла дівчат по всій Україні: як орудували нелюди
Члени злочинної групи труїли небезпечним препаратом своїх жертв і грабували, орудуючи по всій Україні. Під час своєї "роботи" у Хмельницькому зловмисники перевищили дозу препарату, підмішаного у каву, внаслідок чого місцева жителька померла прямо на вулиці, а другу ледве вдалося врятувати.
Про це 1 березня передали у прес-службі Хмельницької обласної прокуратури.
Що відомо про банду
Організаторкою злочинної групи була 23-річна жителька одного із сіл Миколаївської області. Вона вмовила стати спільником свого 30-річного товариша, уродженця Луганської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за пограбування та шахрайство.
Через деякий час до пари, що промишляла, приєднався 31-річний житель Запоріжжя, знайомий злочинців.
Як діяли зловмисники
Спільники підсипали в їжу та напої небезпечний препарат, і коли жертви були непритомними, забирали їх ювелірні прикраси та гроші. Зокрема, так були отруєні та пограбовані перші жертви злочинців - троє дівчат з Донецької області.
Потім банда вирішила розширити географію своєї "діяльності". Вони разом знімали в автопрокатах машини та роз'їжджали Україною, вишукуючи чергових жертв на курортах, базах відпочинку та розважальних закладах.
"Організаторка представлялася сестрою чоловіків і пильно стежила за реалізацією злочинів. Хлопці знайомилися з потенційними жертвами та, втершись у довіру, підсипали їм отруйну речовину у їжу або напої. Коли потерпілі втрачали свідомість, - грабували їх", - розповіли в прокуратурі.
Смертельна доза та упіймання банди
У Хмельницькому зловмисники перевищили дозу препарату, який додали до кави двом жінкам, з якими познайомились в одному з нічних клубів.
29-річна хмельничанка померла від отруєння просто на вулиці, а її 32-річну подругу ледь врятували лікарі.
Експертиза показала, що смерть потерпілої настала від отруєння антипсихотичним препаратом.
Злочинці були затримані правоохоронцями, і постали перед судом.
Яке покарання
"За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винними трьох членів організованої групи, які труїли людей по всій Україні з метою заволодіння їхнім майном (ч. 2, 3, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 15, п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - йдеться у матеріалі.
Так, жінку та одного спільника засуджено до 14 років позбавлення волі, ще один фігурант - до 10 років 6 місяців ув'язнення, з конфіскацією майна всіх.
Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку, додали у прокуратурі.
Раніше повідомлялося, що нещодавно у Львові споїли клофеліном та пограбували воїна ЗСУ, який був на лікуванні після поранення.
Нагадаємо також, що у Кривому Розі викрили наркокартель, який "забезпечував" наркотиками майже всю Україну.