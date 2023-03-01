Небезпечна банда труїла дівчат по всій Україні: як орудували нелюди

Члени злочинної групи труїли небезпечним препаратом своїх жертв і грабували, орудуючи по всій Україні. Під час своєї "роботи" у Хмельницькому зловмисники перевищили дозу препарату, підмішаного у каву, внаслідок чого місцева жителька померла прямо на вулиці, а другу ледве вдалося врятувати.

Про це 1 березня передали у прес-службі Хмельницької обласної прокуратури.

Що відомо про банду

Організаторкою злочинної групи була 23-річна жителька одного із сіл Миколаївської області. Вона вмовила стати спільником свого 30-річного товариша, уродженця Луганської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за пограбування та шахрайство.

Через деякий час до пари, що промишляла, приєднався 31-річний житель Запоріжжя, знайомий злочинців.

Як діяли зловмисники

Спільники підсипали в їжу та напої небезпечний препарат, і коли жертви були непритомними, забирали їх ювелірні прикраси та гроші. Зокрема, так були отруєні та пограбовані перші жертви злочинців - троє дівчат з Донецької області.

Потім банда вирішила розширити географію своєї "діяльності". Вони разом знімали в автопрокатах машини та роз'їжджали Україною, вишукуючи чергових жертв на курортах, базах відпочинку та розважальних закладах.

"Організаторка представлялася сестрою чоловіків і пильно стежила за реалізацією злочинів. Хлопці знайомилися з потенційними жертвами та, втершись у довіру, підсипали їм отруйну речовину у їжу або напої. Коли потерпілі втрачали свідомість, - грабували їх", - розповіли в прокуратурі.

Смертельна доза та упіймання банди

У Хмельницькому зловмисники перевищили дозу препарату, який додали до кави двом жінкам, з якими познайомились в одному з нічних клубів.

29-річна хмельничанка померла від отруєння просто на вулиці, а її 32-річну подругу ледь врятували лікарі.

Експертиза показала, що смерть потерпілої настала від отруєння антипсихотичним препаратом.

Злочинці були затримані правоохоронцями, і постали перед судом.

Яке покарання

"За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винними трьох членів організованої групи, які труїли людей по всій Україні з метою заволодіння їхнім майном (ч. 2, 3, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 15, п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - йдеться у матеріалі.

Так, жінку та одного спільника засуджено до 14 років позбавлення волі, ще один фігурант - до 10 років 6 місяців ув'язнення, з конфіскацією майна всіх.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку, додали у прокуратурі.