Можно ли кормить грудью, если у мамы COVID-19: ученые дали точный ответ

Медики из США провели исследование и не нашли вирус в грудном молоке больных COVID-19 женщин. Все потому, что вирус неспособен размножаться в культуре клеток. Поэтому молоко не представляет опасности для новорожденных детей.

Как известно, младенцы также могут заразиться коронавирусной инфекцией. В частности, около 50% больных COVID-19 детей до 5 лет составляют младенцы. У большинства болезнь протекает без серьезных осложнений.

Эксперты советуют больным COVID-19 женщинам носить защитную маску при кормлении грудью и уходом за детьми. А остальное время держаться от младенца на расстоянии не менее двух метров.

Что показало исследование

Медики из Университета Калифорнии во главе с Грейс Альдрованди исследовали грудное молоко 110 женщин, кормящих на следы РНК SARS-CoV-2.

Отмечается, что положительный тест на коронавирус сдали 65 участниц, у 9 женщин были симптомы заболевания, но тест оказался отрицательным. К тому же еще у 36 женщин с симптомами болезни тест на коронавирус не сдавали.

Вирусную РНК обнаружили у 7 участниц выборки (6%), но никто из детей больных женщин не заболел.

Поэтому ученые решили заразить вирусом из грудного молока клетки, чтобы посмотреть на способность коронавируса реплицироваться. Как оказалось, вирус не способен размножаться в культуре клеток. Поэтому молоко не представляет опасности для новорожденных детей.

Однако, женщинам не стоит забывать о воздушно-капельном пути заражения.

Как родители могут защитить детей от коронавируса: