"Може мати непоправні наслідки". Перукар "рознесла" популярну процедуру для волосся в салонах краси

Салони краси в Україні обіцяють лікування випадіння та активацію росту волосся за допомогою процедури, яка має назву "озонотерапія". Рекламується, що ніби в основу процедури для волосся покладено цілющі властивості медичного озону, а саме імуномодулююча, протизапальна, регенеруюча дія.

Чому ця процедура - некорисна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на експертку по волоссю та перукаря Руслану Бєлу в Instagram.

Що думає перукар про "озонотерапію для волосся"

"Згадуємо географію, згадуємо, що користь озонового шару для людини в тому, що він огортає земну кулю та захищає її від знищуючої дії ультрафіолетових променів, щоб ми не згоріли. Ну і завдяки озону небо блакитне. Саме цим і маніпулює бьюті індустрія: ми чули зі школи, що озон - це позитивно, тому і наживка озонотерапії "заковтується" клієнтом", - повідомила Руслана.



Експертка пояснила, що озон - це модифікація кисню, котрий є сильним окисником, отруйним для людини. І якщо в шкіру голови ввести надмірну кількість озону, це може мати непоправні наслідки. Замість чарівної дії на волосся, можете отримати тотальне пошкодження волосяних фолікул.

Вона зазначила, що FDA не схвалює використання озонотерапії, адже ця процедура не має відомого корисного медичного застосування. Також недостатньо досліджень, щоб зрозуміти всі потенційні побічні ефекти.

"Озонотерапія - чергова новинка, яка не замінить базового догляду, лише створить тимчасову ілюзію для клієнта, щоб він прийшов ще раз і ще раз до салону. Я не маю нічого проти відвідування салону, ви не подумайте! Я тільки за, щоб жінка у салоні краси релаксувала та надихалася, щоб балувала себе", - розказала експерт.

"Але я люта противниця руйнування волосся і викачування грошей на непотрібні процедури. Тому мені ідея озонотерапії, м’яко кажучи, не до душі", - додала перукар.