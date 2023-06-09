У МОЗ розповіли, яка смертельна хвороба загрожує Херсонській області після підриву Каховської дамби
Після підриву Каховської ГЕС окупантами на Херсонщині існує ризик виникнення інфекційних захворювань. Йдеться про групи гострих кишкових інфекцій, включаючи холеру.
Про це українців попереджає МОЗ.
З чим пов'язана небезпека
Небезпека пов'язана з якістю питної води. Річ у тому, що підтоплення таких об'єктів, як цвинтарі, вбиральні, поля, звалища, несуть ризик поширення збудників вірусних гепатитів, гельмінтозів та інших гострих інфекційних захворювань.
У МОЗ повідомили, що сьогодні в Україні достатньо лікарських діагностичних засобів, щоб продіагностувати будь-які гострі кишкові інфекції.
"Ми не виключаємо, що серед інфекційних захворювань після догляду води можуть виникати точкові випадки холери. З нашого боку відповідний контроль посилено та зроблено все можливе, щоб таких випадків не сталося. Система охорони здоров'я готова до реагування", - повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
У Херсонську та Миколаївську області вже перерозподілено бактерицидні таблетки та засоби для знезараження питної води.
Що таке холера
Холера - це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу та при побутових контактах. Без належного лікування може спричинити смерть.
Інкубаційний період триває від кількох годин до п'яти днів. Хвороба зазвичай починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму.
Нагадаємо, що Комаровський назвав головну загрозу здоров'ю українців після підриву Каховської ГЕС.
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