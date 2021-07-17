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На море с ребенком: педиатр составил список лекарств для аптечки

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Суббота 17 июля 2021 08:13
На море с ребенком: педиатр составил список лекарств для аптечки Фото: что нужно положить в аптечку для ребенка (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Сейчас самая горячая пора для отпусков. Но прежде чем покупать билеты, необходимо позаботиться о здоровье ребенка. Первое необходимо позаботиться об аптечке для ребенка, ведь на отдыхе могут произойти непредсказуемые ситуации.

Что необходимо положить в аптечку рассказали "Педиатры Киева".

Так, как сейчас, идет пандемия коронавирус, то некоторые туристические маршруты все еще закрыты. В то же время отдых на некоторых популярных зарубежных курортах будет вполне возможен. А значит время начинать обдумывать, что необходимого взять в аптечку на море.

Аптечка должна содержать первые необходимые медицинские препараты, а именно:

  • Нурофен таблетки 200 мг N10. Это на случай жара и боли. Принимать по 1 таблетке после еды 3-4 раза в день;
  • Но-шпа таблетки 40 мг N24. Этот препарат поможет снять боль. 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки;
  • Креон 10000 капсулы N20-помощник при переедании, тяжести и вздутии животе. Принимать 1-2 капсулы перед едой или во время;
  • Имодиум 20 мг N6. Рекомендуют принимать при диарее. 2 таблетки, далее по 1 таблетке после каждого приступа;
  • Алерзин таблетки 5 мг N14-антигистаминное средство при аллергии. 1 таблетка 1 раз в сутки;
  • Нифуроксазид-Сперко капсулы 200 мг N12. Рекомендуют принимать, если есть подозрение на бактериальную диарею. Дозы приема в зависимости от возраста;
  • Гексаспрей спрей/Zipelor спрей/Strepsils intensive спрей. Это на случай боли в горле;
  • Смекта порошок N10-диарея, рвота;
  • Сосудосуживающие спреи / капли - Називин/Отривин/Эвказолин. Принимать при заложенности носа;
  • Фенистил гель/Псило-бальзам гель использовать при аллергической сыпи или же после укусов комаров;
  • Дроплекс/Отипакс при боли в ухе;
  • Медетром капли в глаза - при подозрении на бактериальную инфекцию глаз;
  • Драмина таблетки от укачивания или тошноты в транспорте;
  • Бифитен-Нео. Это синбиотик при нарушениях микрофлоры кишечника;
  • Бепантен крем использовать при солнечных ожогах, порезах или ссадинах;
  • Хлоргексидин / Бетадин - антисептик для обработки ран. Также нужно взять пластырь, бинт и ватные диски.

Кроме того, педиатр рекомендует не забывать о термометр для измерения температуры тела. Также необходимо взять медицинские маски, перчатки, влажные салфетки и антисептик.

Однако не следует забывать, что для всех препаратов, имеются медицинские противопоказания:

Ранее мы сообщали о том, нельзя забывать, собираясь в отпуск. Важный список для детей и взрослых.

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