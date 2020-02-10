ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В такие моменты не думаешь о трагедии: звезда Дизель-шоу рассказал новые детали о гибели Поплавской

STYLERЖизнь    10.02.2020 - 22:38
В такие моменты не думаешь о трагедии: звезда Дизель-шоу рассказал новые детали о гибели Поплавской
Дизель-шоу вспоминает о Марине Поплавской (Коллаж РБК-Украина)

Звезда Дизель-шоу поделился воспоминаниями о страшной аварии, в которой погибла Поплавская

Жуткая автомобильная авария оборвала жизнь Марины Поплавской, участницы коллектива Дизель-шоу. С момента трагедии прошло уже полтора года и весь коллектив понемногу приходит в себя, но они до сих пор говорят о том, что произошло с горечью и болью.

Звезда Дизель-шоу Егор Крутоголов признался, что он пытался спасти жизнь Марине Поплавской и уговаривал ее пересесть с опасного места в салоне автобус. Об этом он вспомнил на передаче "Звездный путь" телеканала "Украина".

"Если мы все время валялись сзади, у нас там были сделаны кровати, то она практически никогда не ложилась. Марина всегда сидела впереди. И я не раз подходил к ней и говорил, что это самое небезопасное место в автобусе: "Посмотри вперед – здесь сплошное стекло". На что Марина мне всегда говорила: "Мальчик мой, эта попа наездила такой километраж на переднем сиденье, что не тебе рассказывать, где ей сидеть". И что после такого скажешь? Ты же не думаешь в эти моменты о трагических последствиях", - рассказал Крутоголов.

Он признался, что не мог и представить, чем обернется та роковая поездка. Весь коллектив считал автобус надежной крепостью на колесах. В той аварии пострадали почти все участники коллектива и травмы Крутоголова до сих пор дают о себе знать.

"Еще похрамываю немного, но мы работаем над этим. В июле сделали операцию, перешили две связочки. Реабилитацию мы закончили с горем пополам, уехали на концерты, там и разрабатываем. Но, по крайней мере, уже все более стабильно, чем было", - добавил артист.

Ми з тобою, мамо: актеры "Дизель Шоу" довели до слез песней про Украину (видео) Звезда коллектива Дизель Шоу перенес операцию: детали
Новости Украины Марина ПоплавскаяДизель шоуЕгор Крутоголов
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь