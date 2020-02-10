В такие моменты не думаешь о трагедии: звезда Дизель-шоу рассказал новые детали о гибели Поплавской

Дизель-шоу вспоминает о Марине Поплавской (Коллаж РБК-Украина)

Звезда Дизель-шоу поделился воспоминаниями о страшной аварии, в которой погибла Поплавская

Жуткая автомобильная авария оборвала жизнь Марины Поплавской, участницы коллектива Дизель-шоу. С момента трагедии прошло уже полтора года и весь коллектив понемногу приходит в себя, но они до сих пор говорят о том, что произошло с горечью и болью.

Звезда Дизель-шоу Егор Крутоголов признался, что он пытался спасти жизнь Марине Поплавской и уговаривал ее пересесть с опасного места в салоне автобус. Об этом он вспомнил на передаче "Звездный путь" телеканала "Украина".

"Если мы все время валялись сзади, у нас там были сделаны кровати, то она практически никогда не ложилась. Марина всегда сидела впереди. И я не раз подходил к ней и говорил, что это самое небезопасное место в автобусе: "Посмотри вперед – здесь сплошное стекло". На что Марина мне всегда говорила: "Мальчик мой, эта попа наездила такой километраж на переднем сиденье, что не тебе рассказывать, где ей сидеть". И что после такого скажешь? Ты же не думаешь в эти моменты о трагических последствиях", - рассказал Крутоголов.

Он признался, что не мог и представить, чем обернется та роковая поездка. Весь коллектив считал автобус надежной крепостью на колесах. В той аварии пострадали почти все участники коллектива и травмы Крутоголова до сих пор дают о себе знать.

"Еще похрамываю немного, но мы работаем над этим. В июле сделали операцию, перешили две связочки. Реабилитацию мы закончили с горем пополам, уехали на концерты, там и разрабатываем. Но, по крайней мере, уже все более стабильно, чем было", - добавил артист.