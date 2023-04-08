Медики назвали найкращу харчову звичку, яка забезпечує здоров'я печінки

Печінка відповідає за набагато більше функцій, ніж ви навіть можете собі уявити. Вона виконує сотні функцій в організмі, очищає токсини, допомагає перетравлювати та розщеплювати їжу, виробляє речовини для нормального згортання крові. Саме тому здоров'я цього органу є вкрай важливим для всього організму.

Про це пише ресурс Eat This, Not That .

Від чого залежить здоров'я печінки

Дбаючи про здоров'я печінки, варто обмежити споживання алкоголю, відмовитись від куріння та збалансовано харчуватись. У раціоні має бути велика кількість клітковини.

Останні дослідження виявили, що для здоров’я печінки вкрай важливо обмежити кількість продуктів, які пройшли ультраобробку.

Британський медичний журнал пов’язує ультраоброблені харчові продукти такі як фаст-фуд, запакована випічка, газована вода, багато цукерок тощо, з багатьма проблемами зі здоров’ям, такими як високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину та навіть хвороби серця.

Дослідники виявили зв’язок між цими продуктами та неалкогольною жировою хворобою печінки, яка спричинена накопиченням надлишку жиру в цьому органі.

Вона може бути спричинена надмірною кількістю жиру або занадто великою кількістю тригліцеридів у крові, а тригліцериди можуть підвищуватися через занадто багато рафінованих вуглеводів, насичених жирів, і доданий цукор - усі вони містяться у високих кількостях у багатьох ультраоброблених продуктах.

Яку їжу найкраще споживати

Важливо обмежити споживання ультраоброблених продуктів. Багато досліджень показали, що дотримання середземноморської дієти може бути корисним для підтримки здорової печінки.

Принципи середземноморської дієти (скриншот mixsport)

Дослідження, опубліковане в Американському журналі гастроентерології, показало, що "суворе дотримання" середземноморської дієти було пов’язане зі зниженням ризику неалкогольної жирової хвороби печінки.

Інше дослідження показало, що такий спосіб харчування може сприяти загальному здоров’ю печінки та служити захисним заходом проти цієї хвороби. Ці фактори включають ожиріння, діабет 2 типу та хвороби серця.

Щоб дотримуватися середземноморської дієти, включайте цільні зерна, фрукти, овочі, оливкову олію та жирну рибу, а також значно обмежте споживання оброблених продуктів, доданого цукру та рафінованих вуглеводів.