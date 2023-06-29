Майже 300 жінок та дітей пройшли курс психологічної реабілітації від "Метінвесту"

Програму психологічної реабілітації "Незламна мама" пройшли ще дві групи зі 100 жінок і їхніх дітей. Всього ж з 2022 року спільний проект допоміг 291 людині - 137 жінкам і 154 дітям, - відновитися після воєнних травм.

Програму започаткувала гуманітарна ініціатива "Рятуємо життя", яку заснувала компанія "Метінвест" на початку війни, спільно з "Фондом Маша".

Реабілітація проходить в оздоровчих центрах у Карпатах, і триває по три тижні кожна. З осені 2022 року за підтримки "Рятуємо життя" відбулося вже п’ять заїздів, наступний планується у липні цього року.

Протягом змін із мамами та дітьми займаються за окремим розкладом: проводять групові та індивідуальні консультації з психологами, заняття із сімейної психології, тілесну терапію та артмайстерні, організовують екскурсії та походи в гори.

Протягом чотирьох змін програму проходили співробітниці "Метінвесту", дружини та діти працівників компанії, котрі перебували в окупації, втратили членів родини, покинули домівки чи мають психологічні травми внаслідок пережитого.

Зараз програма розширяє допомогу: відтепер відновити ментальне здоров’я зможуть також мешканці українських міст, де працюють підприємства "Метінвесту" - Запоріжжя, Кам’янського, Кривого Рогу, Покровська та інших. Хто саме з жителів має потрапити до програми, вирішують місцеві адміністрації.

"Місія проекту "Рятуємо життя" - фізичне та психологічне відновлення людей. Щоб будувати майбутнє, варто вже зараз подбати про себе, віднайти внутрішні ресурси, які виснажує війна. Як і обіцяли, ми розширюємо масштаби програми "Незламна мама", і розвиваємо інші формати психологічної допомоги, щоб якомога більше людей мали можливість нею скористатися", - зауважила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

Як відомо, ініціатива "Рятуємо життя" спільно з Глобальним договором ООН також створили Центри психологічної реабілітації та підтримки для українців, які постраждали унаслідок війни. Перший центр відкриють у Запоріжжі вже у липні.

Нагадаємо, гумпроект "Рятуємо життя" створила "Метінвест" у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За 15 місяців проект допоміг майже 500 тисячам людей у 70 територіальних громадах. Українці отримали близько 4 200 тонн продуктів і засобів гігієни, а лікарні — медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на 250 тисяч євро.