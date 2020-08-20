ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Мать АТОшника не пустили в маршрутку и цинично оскорбили: детали скандала

Четверг 20 августа 2020 12:36
Мать АТОшника не пустили в маршрутку и цинично оскорбили: детали скандала
Во Львове водитель оскорбил мать погибшего бойца (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове водитель маршрутки не захотел пускать в салон мать погибшего бойца

Во Львове разгорелся скандал с водителем маршрутки и матерью погибшего на Донбассе бойца. Женщина зашла в салон транспортного средства и показала удостоверение. Водитель не хотел пускать горожанку и заявил ей, что ему все равно, что ее сын умер. Инцидент произошел на маршруте №217А. Об этом сама женщина написала на своей Facebook-странице, чтобы предать ситуацию огласке.

"Сегодня зашла в автобус 217А, примерно 8:00 утра. Показала удостоверение льготного проезда, матери погибшего воина АТО. Зачем водитель сказал выйти и ждать следующую маршрутку, у него только сидячие места. Хотя в маршрутке кроме меня, еще передо мной зашли трое пассажиров. Я ему объяснила, что у меня погиб сын, чтобы Вы ездили и зарабатывали деньги. Зачем прозвучал ответ: "мне все равно кто у Вас погиб", - рассказала Мария Найда.

По словам женщины, ей уступили сидячее место, но она бы хотела прославить "героя".

Мать АТОшника не пустили в маршрутку и цинично оскорбили: детали скандала

В комментариях украинцы написали, что очень стыдно за таких водителей.

  • Ганьба таким водіям!
  • Це дуже сумно(((Поки біда не торкнеться їх самих - продовжуватимуть ставитись по-свинськи, сама не раз на таких попадала.
  • А може таких водіїв відправити в зону АТО і тоді зрозуміє, а то хлопці воюють та гинуть, а він спокійно заробляє гроші.
  • Дуже прикро бути в такій ситуації. Прикро, що наші люди такі пасивні, поки їх не торкнеться, і прикро, що водії взагалі не хочуть нічого розуміти. Їх цікавлять тільки гроші.

Как мы ранее писали, в Мариуполе кондуктор городского автобуса набросилась на ветерана АТО за его удостоверение участника боевых действий на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Львовмаршрутка
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь