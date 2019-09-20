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Лучший друг Бельмондо: скончался известный французский актер из фильма "Игрушка"

STYLERЖизнь    20.09.2019 - 08:53
Лучший друг Бельмондо: скончался известный французский актер из фильма "Игрушка"
Французский актер Шарль Жерар умер (фото: pixabay.com)

Жерар прожил долгую жизнь и умер в возрасте 96 лет

Знаменитый французский актер Шарль Жерар, который был любимым актером многих режиссеров, включая Клода Лелуша, скончался в парижской больнице в четверг, 19 сентября. Об этом сообщает французское издание Le Monde, ссылаясь на заявление адвоката Жан-Поля Бельмондо Мишеля Годеста.

Настоящая фамилия актера Аджемян. Он родился в Стамбуле в армянское семье 1 декабря 1926 года. Он единственный сын в семье и его родители бежали из Советской Армении в 1920 году, поскольку его отец был царским генералом.

Лучший друг Бельмондо: скончался известный французский актер из фильма &quot;Игрушка&quot;

Французский актер Шарль Жерар (фото: pinterest.com/Closer)

С семьей они поселились в пригороде Парижа. Когда ему было 16 лет он остался сиротой, поскольку его родители погибли во время оккупации в 1942 году.

Изначально он пробовал свои силы в качестве боксера, но бросил занятие спортом после того, как несколько раз был нокаутирован на ринге.

В кинематографе Жерар впервые появился в возрасте 20 лет в фильме "Судьбы" (1946) Ришара Потье. Затем он снялся в фильме "Месье Венсан" Мориса Клош.

Лучший друг Бельмондо: скончался известный французский актер из фильма &quot;Игрушка&quot;

Шарль Жерар и Жан-Поль Бельмондо (фото: pinterest.com/Closer)

После этого некоторое время он работал оператором, а потом сам начал снимать короткометражки.

В 1970 году он познакомился с известным французским режиссером Клодом Лелушем на сьемках фильма "Мошенник" и начал с ним тесно сотрудничать, снявшись в его фильмах "Приключение - это приключение" (1972) и "С новым годом!" (1973).

Лучший друг Бельмондо: скончался известный французский актер из фильма &quot;Игрушка&quot;

Шарль Жерар и Жан-Поль Бельмондо (фото: pinterest.com/Closer)

Шарль Жерар стал близким другом Жана-Поля Бельмондо, с которым разделял общую страсть к спорту, особенно к теннису и боксу. Вместе актеры снимались в таких фильмах, как "Чудовище" (1977), "Кто есть кто" (1979), "Игра в четыре руки" (1980) и "Человек и его собака" (2008).

Он также снимался в таких известных фильмах, как "Пощечина" (1974), "Труп моего врага" (1976) и "Игрушка" (1976) с Пьером Ришаром.

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