Ксения Мишина рассказала об интимных фото и неприличных предложениях от депутатов

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Известная украинская актриса, а также главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала в интервью о том, что происходило с ее жизнью во время и после реалити. Также артистка рассказала о своем прошлом опыте общения с мужчинами. И не всегда он был позитивным, к сожалению. Девушка призналась, что ей приходилось получать неприличные предложения от состоятельных мужчин, также от помощников депутатов о встречах с политиками и даже интимные фото.

Об этом актриса Ксения Мишина поведала радио "ЛЮКС ФМ".

Ксения рассказала, что несколько раз в запросах на личной странице в Instagram видела сообщения, где ей писали помощницы разных депутатов и других состоятельных личностей. В них говорилось о том, что мужчины хотят встретиться с Ксенией, однако имен их не было.

"Я всегда игнорировала такие запросы, потому что для меня это дико", – поделилась Ксения.

Также Мишина добавила, что иногда мужчины присылали ей интимные фото, где показывали свои половые органы. Актриса отметила, что, наверное, каждая известная личность получала такие фотографии. Их Ксения также игнорировала и просто не обращала на это внимания.

Напомним, что ранее Александр Эллерт ответил на пикантные вопросы об отношениях с Ксенией Мишиной и раскрыл некоторые интимные детали.

До этого мы писали, что один из самых ярких участников "Холостячки", маркетолог и певец Андрей Шатырко признался, что, даже находясь на проекте, в его сердце была другая девушка – не Ксеня Мишина. Но осознал он это лишь после окончания шоу.