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Коронавирус может вызывать неприятные последствия во рту: лечить очень дорого

Вторник 29 сентября 2020 09:20
Коронавирус может вызывать неприятные последствия во рту: лечить очень дорого
Коронавирус вызывает неприятные последствия (фото: prosestru.cz)
Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус проявляется еще одним не самым приятным последствием

Коронавирус может вызывать такие последствия во рту, как трещины на зубах. Из-за них зубы становятся чувствительными, могут появляться сколы, а лечить такую проблему современными методами стоматологии очень дорого.

Как рассказали в научном журнале MedicalXpress, люди часто приходят к дантистам с проблемами трещин и даже со сломанными зубами.

"В последние месяцы я видел массу сломанных зубов, что пришли в негодность после появления на них трещин. Таких было намного больше, чем обычно", - цитирует издание дантиста из Нью-Йорка Тодда Бертмана.

В Школе стоматологии Вашингтонского университета рассказали, что таких случаев стало больше на 30-35%.

Причем объясняют такие последствия увеличением числа стрессовых расстройств из-за коронавируса. Проблемы на работе, страхи, неудовлетворенность - все это негативно сказывается на нашей улыбке. Не редкость - люди от нервов начинают скрежетать зубами, а сидя дома на карантине меньше внимания уделяют гигиене ротовой полости.

Доктор Бертман советует медитацию, как способ уменьшить стресс и тревожные расстройства. Если у вас сидячая работа за компьютером, чаще меняйте осанку, разминайтесь, включайте время от времени расслабляющую музыку.

Ранее мы писали, что коронавирус в Украине может вытеснить другая болезнь уже этой осенью.

Также сообщалось, что главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал мгновенные симптомы заражения коронавирусом.

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