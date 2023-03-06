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У Києві знайшли немовля у квартирі зі сміттям та тарганами: що відомо

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Київ, Понеділок 06 березня 2023 17:05
У Києві знайшли немовля у квартирі зі сміттям та тарганами: що відомо У Києві виявили немовля в горі сміття і серед тарганів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Голосіївському районі Києва виявили новонароджену дівчинку у квартирі з моторошною антисанітарією. Дівчинка, яка народилася два тижні тому, перебувала серед сміття, тарганів, недопалків.

Деталі повідомили на сторінці поліції Києва у Facebook.

До поліції Києва надійшов сигнал від працівників медичного закладу. Лікарі повідомили, що 21 лютого жінку з новонародженою дитиною було виписано додому під нагляд патронажної сестри. Але молода мама перестала відповідати на дзвінки та не відчиняла патронажної сестри двері до квартири.

За вказаною адресою прибули співробітники поліції, а також представники ювенальної служби та служби у справах дітей. Там вони виявили жахливий занедбаний будинок, який було відключено від усіх комунікацій. У приміщенні панувала моторошна антисанітарія і не було жодних умов для дитини.

Вхід у квартиру був завалений сміттям, були розкидані брудні речі, стояв жахливий сморід, всюди бігали таргани.

Дитину вилучили з сім'ї у зв'язку з безпосередньою загрозою для її життя та здоров'я. Нині вона перебуває під наглядом лікарів.

На горе-мати складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків з виховання та догляду за дітьми.

Справу передано до суду та вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав. Долю дівчинки тепер визначать у соціальній службі.

У Києві знайшли немовля у квартирі зі сміттям та тарганами: що відомоУ Києві знайшли немовля у квартирі зі сміттям та тарганами: що відомоФото: поліція Києва

До речі, раніше ми писали про те, що під Львовом 6-річна дівчинка потрапила до лікарні через пральну машину.

А ще розповідали про те, що мати поділилася трагічною історією про смерть сина, якого вбили російські окупанти.

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