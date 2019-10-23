В Киеве задержали авто похитителей младенца из Коцюбинского (видео)

Похищение ребенка в Коцюбинском (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве и области был объявлен план-перехват из-за похищения ребенка в Коцюбинском

В Киеве задержали автомобиль, на котором предположительно увезли трехмесячного младенца из пгт Коцюбинское, Киевской области. После того, как около 11:30 родители обратились в полицию, был объявлен план-перехват.

Полиция остановила серый Daewoo Lanos, который был объявлен в розыск, на проспекте Победы неподалеку от Шулявского моста. В авто, как и сообщалось, находились мужчина и женщина. Об этом пишет Информатор.

Но ребенка в машине не было. Задержанные отрицают свою вину. Мужчина говорит, что он работает таксистом и к случившемуся не имеет никакого отношения, а женщина представилась пассажиркой.

Поскольку ребенок не найден, план-перехват до сих пор не снят.

Стоит отметить, что номер задержанного авто АА 2364 ХК не тот, который был изначально в ориентировке. Это связано с тем, что правоохранители уточняли номера авто с видео скрытых камер.

Малыш на момент похищения был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку. Адрес места похищения: улица Доковская 5-Б, Коцюбинский район, пгт Коцюбинское.

Похищение ребенка в Коцюбинском (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, неизвестная женщина втерлась к доверие к малообеспеченной семье через группу помощи в Viber и под предлогом "благотворительности" приехала в гости. Женщины с ребенком вышли на прогулку, и пока мама малыша зашла на почту, похитительница украла ребенка.

На Шулявке задержали Lanos, на котором похитили младенца: подробности с места Опубліковано Информатор Киев Середа, 23 жовтня 2019 р.

Похищение ребенка в Коцюбинском (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)