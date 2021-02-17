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В Киеве подожгли машину журналиста Антонова, боровшегося с "автохамами"

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 12:14
В Киеве подожгли машину журналиста Антонова, боровшегося с "автохамами" В Киеве подожгли машину Владиславу Антонову (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 17 февраля неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль владельца ресурса dtp.kiev.ua Владислава Антонова. Поджог произошел ночью в Шевченковском районе столицы.

Об этом написали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"В Киеве известные подожгли автомобиль известного журналиста и ужаса нарушителей Киева Владислава Антонова.Известно, что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД. Я искренне надеюсь, они найдут его раньше, чем наш отряд благих трендов", - сказано в сообщении на странице.

Отмечается, что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время находится в тяжелом состоянии, поиском второго занимается полиция.

В Киеве подожгли машину журналиста Антонова, боровшегося с &quot;автохамами&quot;В Киеве подожгли машину журналиста Антонова, боровшегося с &quot;автохамами&quot;В Киеве подожгли машину журналиста Антонова, боровшегося с &quot;автохамами&quot;В Киеве подожгли машину журналиста Антонова, боровшегося с &quot;автохамами&quot;В Киеве подожгли авто Владислава Антонова (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

На опубликованных фото видно, что автомобиль блогера Volkswagen Touareg практически полностью уничтожен огнем.

Влад Антонов известен своим резким отношением к нарушителям ПДД.

Как мы ранее писали, в Киеве масштабно горел парк Дружбы народов, дым простирался на километры.

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