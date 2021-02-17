В Киеве подожгли машину журналиста Антонова, боровшегося с "автохамами"
В Киеве 17 февраля неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль владельца ресурса dtp.kiev.ua Владислава Антонова. Поджог произошел ночью в Шевченковском районе столицы.
Об этом написали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"В Киеве известные подожгли автомобиль известного журналиста и ужаса нарушителей Киева Владислава Антонова.Известно, что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД. Я искренне надеюсь, они найдут его раньше, чем наш отряд благих трендов", - сказано в сообщении на странице.
Отмечается, что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время находится в тяжелом состоянии, поиском второго занимается полиция.
В Киеве подожгли авто Владислава Антонова (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
На опубликованных фото видно, что автомобиль блогера Volkswagen Touareg практически полностью уничтожен огнем.
Влад Антонов известен своим резким отношением к нарушителям ПДД.
Как мы ранее писали, в Киеве масштабно горел парк Дружбы народов, дым простирался на километры.