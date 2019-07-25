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В Киеве окровавленный мужчина стрелял по толпе: все подробности

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 08:03
В Киеве окровавленный мужчина стрелял по толпе: все подробности
Стрельба в Киеве (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

На Оболони мужчина влез в драку и открыл огонь

В ночь с 24 на 25 июля в Оболонском районе столицы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Возле ресторана "Аджика" компания из двадцати человек напала на прохожего, который начал защищаться с помощью пистолета. Об этом сообщает Информатор.

На место происшествия, которое произошло по адресу, улица Маршала Малиновского, 4в, выехали 5 экипажей патрульной полиции.

В Киеве окровавленный мужчина стрелял по толпе: все подробности

Стрельба в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

По словам очевидцев, двое парней из большой компании ударили мужчину, который проходил мимо. Для защиты мужчина достал пистолет, но это сильно разозлило толпу и его ударили бутылкой по голове.

Стрельба в Киеве (видео: YouTube/informator.ua)

После этого мужчина открыл огонь и начал стрелять в разные стороны. На помощь к друзьям прибежало более десяти человек, которые повалили мужчину с пистолетом на землю и продолжили его избивать.

В Киеве окровавленный мужчина стрелял по толпе: все подробности

Стрельба в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Очевидцы говорят, что окровавленного мужчину забрала полиция, а вот тех, кто его избивал задержать не удалось, они разбежались. На месте инцидента полицейские нашли пистолет и несколько гильз.

В Киеве окровавленный мужчина стрелял по толпе: все подробности

Стрельба в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Таксисты, которые стали свидетелями происшествия, сообщили, что в соседней компании есть человек, принимавший участие в нападении. Его задержали и доставили в отделение полиции для выяснений всех обстоятельств.

Напомним, что выяснились неожиданные детали жестокого убийства мужчины в день выборов в Славутиче.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе посетитель устроил стрельбу в кафе после того, как его попросили оплатить счет.

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