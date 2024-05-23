ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як розпізнати в собі синдром "хорошого хлопця": головні ознаки

Четвер 23 травня 2024 19:33
UA EN RU
Як розпізнати в собі синдром "хорошого хлопця": головні ознаки Синдром хорошого хлопця - що це (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Синдром "хороший хлопець" свідчить не про справжнього мужнього та сильного чоловіка, а про те, що чоловік ще не знайшов свою роль у цьому світі та не розуміє, як вести себе з жінками.

Детальніше про цей синдром розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-блог про стосунки dating_andrew.

Що таке синдром "хорошого хлопця"

Чоловік завжди має бути чоловіком, так, турботливим, чуйним, в міру м’яким і добрим зі своєю жінкою. Але іноді зустрічаються й такі чоловіки, які є занадто хорошими, зазвичай, такі або не подобаються жінкам, бо в них немає вогника та драйву, або ж вони просто їх використовують.

Та з такими патернами поведінки варто працювати, інакше ви ніколи не зможете побудувати гарні та міцні стосунки, де вас будуть поважати. Але для початку потрібно розпізнати ці ознаки цього синдрому у себе.

Як розпізнати в собі синдром &quot;хорошого хлопця&quot;: головні ознаки

Синдром хорошого хлопця - що це (фото: Freepik)

Як розпізнати в собі синдром "хорошого хлопця"

Першою ознакою наявності цього синдрому є те, що ви завжди погоджуєтеся дівчиною, і не важливо, що вона попросить, що вона скаже, ти завжди готовий, достатньо лише дзвінку чи смс, і ти вже на стражі.

Друге, за словами Андрія, це коли ти жінці все пробачаєш.

"Наприклад, вона запізнюється, на 30 хвилин - а для тебе в цьому немає нічого страшного, бо ти зачекаєш. Вона не виходить на зв’язок кілька днів, бо розуміє, що ти нікуди не дінешся, і в будь-який момент ти їй відповіси", - пояснив експерт.

Раніше ми розповідали про корисні заборони у стосунках.

Також читайте, чому так важко просити про допомогу і як це подолати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стосунки Кохання
NEWS
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський