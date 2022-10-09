Як проявляється Омікрон у вакцинованих проти коронавірусу: основні симптоми

Коронавірус Омікрон має схожі симптоми з іншими варіантами COVID-19. Однак у людей, які були вакциновані від коронавірусу, симптоми захворювання можуть бути схожими на звичайну застуду.

Основні симптоми Омікрону:

Кашель

Лихоманка

Нежить

Головний біль

Біль в горлі

Закладеність

Найчастіше цей варіант COVID-19 схожий на звичайну застуду і більшість симптомів не дуже тяжкі. Існують також м'язові болі, а ось втрата смаку і нюху при цьому вірусі буває значно рідше.

Омікрон у вакцинованих

"У вакцинованих і ревакцинованих людей Омікрон, як правило, викликає сухість/першіння в горлі, чхання, головний біль, м'язові болі, стомлюваність і нежить/закладеність носа. Сухий кашель і лихоманка також можуть супроводжувати Омікрон, але вони зустрічаються рідше, ніж при більш ранніх варіантах захворювання", - розповів доктор Адам Браун.

Фахівець також зазначив, що Омікрон у багатьох пацієнтів зараз починається з сухості та першіння у горлі, з болів у тілі та головного болю. Ці симптоми можуть прогресувати протягом кількох днів.

Втрата смаку та нюху менш характерна для цього штаму коронавірусу, і важкі проблеми з легенями теж трапляються набагато рідше.

"Під час розмов з пацієнтами останнім часом ми чуємо менше повідомлень про втрату смаку або нюху і більше повідомлень про біль у горлі, нежиті, головних болях, чханні та втоми. Однак важливо пам'ятати, що, якщо ви відчуваєте які-небудь симптоми COVID- 19, вам потрібно пройти тестування", - розповів магістр охорони здоров'я, директор групи реагування Каліфорнійського університету Девід Соулелес.

Як зазначають вчені, Омікрон має тенденцію залишатися у верхніх дихальних шляхах, а не осідати у легенях.

"Дослідження показують, що Омікрон має тенденцію осідати у верхніх дихальних шляхах (ніс, горло, бронхи). Місце, де осідає вірус, може бути однією з основних причин, через яку симптоми різняться", - наголосив доктор Браун.