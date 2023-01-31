Як позбутись білих плям на зимовому взутті: безпечні методи для шкіри і замші

Взимку тротуари посипають сіллю, аби зробити їх неслизькими та безпечними для пішоходів. Цей спосіб справді надійний, але, на жаль, ця сіль часто осідає на взутті у вигляді білих плям. Їх хоч нелегко позбутись, проте реально.

Про те, як швидко прибрати білі плями на шкірі та замші і при цьому не зіпсувати взуття, розповідаємо у матеріалі нижче .

Як очистити від білих слідів шкіряне взуття

Спершу підготуйте взуття. Очистьте його від піску та іншого бруду, висушіть. А тоді приготуйте спеціальний розчин, який дозволить вивести білі соляні плями.

Для цього вам знадобиться звичайний столовий оцет. Візьміть його склянку та розмішайте із двома склянками води. У цій рідині промокніть м'яку ганчірку і протріть нею всі розводи на взутті.

Залиште його при кімнатній температурі, аби взуття висохло. А тоді змастіть його кремом або спеціальними олійками.

Як вивести сіль із замшевого взуття

Складніше вивести білі плями із замшевого взуття. Цей матеріал доволі делікатний і може легко пошкодитись при неправильному чищенні. Труднощів додає ще й те, що замша глибоко поглинає сіль - та проникає у внутрішні шари матеріалу.

Є два надійних і безпечних способів очищення замші:

візьміть суху манну крупу і протріть нею всі ділянки, де є білі соляні плями;

почистьте взуття зубним порошком і щіткою. Цей метод дозволить вивести плями, навіть якщо вони дуже складні.

Останній варіант спочатку краще протестувати на невеликій малопомітній ділянці замші і подивитись не ефект.

Цей метод очищення також підходить для взуття із цупкої тканини чи штучної замші.

Іноді для очищення взуття радять використовувати окріп і спирт. Але цього у жодному разі не варто робити, бо можете зіпсувати чоботи чи черевики.

Також не варто сушити такі речі на гарячій батареї чи поряд з камінами. Від високих температур взуття може деформуватися. Також не радять мити замшеве взуття, аби його не пошкодити.