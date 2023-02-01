Як помити голову, якщо закінчився шампунь: 5 натуральних замінників

Кожна дівчина хоч раз в житті стикалася з ситуацією, коли шампуню під рукою не виявляється, а голову помити потрібно. Звичайно, магазинний сухий шампунь - ідеальний варіант в такому випадку, але якщо його немає, то допоможуть прості способи.

Чим можна замінити шампунь

За словами косметолога, якщо закінчився шампунь, то це прекрасна можливість випробувати прості і доступні засоби для миття голови та переконатися в їхній ефективності.

Експерт каже, що для здорового і сильного волосся зовсім не обов’язкові дорогі засоби по догляду. Все необхідне можна знайти практично у кожного вдома.

Загалом знадобляться такі натуральні продукти для миття волосся:

Порошок гірчиці - це чудовий варіант для жирного волосся або після накладення масляної маски. Також він сприяє росту волосся;

Борошно - не буде пересушувати волосся. З усіх різновидів краще зупинити свій вибір на житній муці, цільнозерновій або грубого помелу. У борошно також можна додати порошок з гірчиці. Тільки не можна використовувати звичайне пшеничне борошно. Через високий вміст в ньому клейковини волосся буде дуже складно добре промити;

Яєчний жовток - чудовий засіб проти лупи. Перед застосуванням бажано видалити плівку з жовтка. Дуже добре підходить для жирного волосся;

Глина - живить шкіру голови, видаляючи зайвий жир. З глини виходять чудові маски для волосся. В кінці потрібно промити волосся лимоном водою;

Сода - підходить для жирного волосся, але не так корисна, як житнє борошно і глина.

Косметолог додала, що всі продукти потрібно підготувати безпосередньо перед миттям волосся, для кращого ефекту можна їх чергувати.

Як вибрати безпечний шампунь

При виборі шампуню необхідно звернути увагу на те, щоб у складі не було шкідливих сульфатів. Зараз є багато безпечних замінників сульфатам, які вирізняються більш м'яким впливом на волосся та шкіру голови - Lauryl Glicoside, Sapindus Mukorossi Fruit Extract, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Coco Sulfate.

Також можна орієнтуватись на зовнішній вигляд шампуню для волосся. Натуральні миючі засоби для волосся мають більш текучу консистенцію, не вирізняються сильним ароматом або яскравим кольором, при контакті з водою дають легку ніжну піну.