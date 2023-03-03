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"Іди помийся": у Росії водій за ноги витягнув пенсіонерку з автобуса (відео)

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Росія, П'ятниця 03 березня 2023 09:57
"Іди помийся": у Росії водій за ноги витягнув пенсіонерку з автобуса (відео) У РФ водій силою витяг бабусю з автобуса (Скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

У Росії жителі країни не церемоняться навіть один з одним. Черговий доказ жорстокості до людей з'явився на відео, де можна побачити, як пенсіонерку витягують силою з автобуса.

Ролик опублікований у мережі та говорить сам за себе.

Деталі інциденту у Росії

Так, зазначається, що жінку похилого віку витягли за ноги з автобуса в Хабаровському краї. Що сталося перед цим – невідомо. Але така жорстокість навряд чи може бути виправданою.

На відео можна бачити, як агресивний водій кричить жінці: "Виходь, я сказав". Він силоміць штовхає її з сидіння, вона падає на підлогу, і він починає її тягнути до виходу. Цікаво, що інші пасажири транспорту повністю підтримують те, що відбувається. Вони схвально кричать пенсіонерці: "Іди помийся!".

Судячи з ролика, жінка пристойно одягнена, в руках у неї важкі сумки. У результаті водій тягне по підлозі жінку і викидає її з автобуса.

Дивіться відео, як все відбувалося.

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